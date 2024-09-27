Memura-emekliye 3’lü zam: Ocak ayında maaşlar ne kadar artacak? Hangi gelirler yükselecek?

Yaklaşık 4 milyon memur yeni yıla yeni gelirlerle başlayacak. 2025'in Ocak ayında memurların ve memur emeklilerinin aylıklarına Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında yüzde 6 zam ve 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 10'u aşarsa aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

Artış bununla da sınırlı kalmayacak, memurlara her ay verilen aile yardımı ve toplu sözleşme ikramiyesi de zamlanacak. Memur emeklilerinin ise aylıklarıyla birlikte, her ay aldıkları ek ödemelerinin tutarları ve doktorluk hizmetinden emekli olmuşlarsa ilave ödemeleri artacak.