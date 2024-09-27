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Memura-emekliye 3'lü zam: Ocak ayında maaşlar ne kadar artacak? Hangi gelirler yükselecek?

Ocak ayında memurların ve memur emeklilerinin maaşlarına toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı yansıtılacak. Ancak artış bununla sınırlı kalmayacak. İki ödeme daha yükselecek. İşte detayları...

Çığıl Ön Yener takvim.com.tr Çığıl Ön Yener
Giriş Tarihi :27 Eylül 2024 , 06:58 Güncelleme Tarihi :27 Eylül 2024 , 06:58
Memura-emekliye 3’lü zam: Ocak ayında maaşlar ne kadar artacak? Hangi gelirler yükselecek?

Yaklaşık 4 milyon memur yeni yıla yeni gelirlerle başlayacak. 2025'in Ocak ayında memurların ve memur emeklilerinin aylıklarına Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında yüzde 6 zam ve 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 10'u aşarsa aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

Memura-emekliye 3’lü zam: Ocak ayında maaşlar ne kadar artacak? Hangi gelirler yükselecek?

Artış bununla da sınırlı kalmayacak, memurlara her ay verilen aile yardımı ve toplu sözleşme ikramiyesi de zamlanacak. Memur emeklilerinin ise aylıklarıyla birlikte, her ay aldıkları ek ödemelerinin tutarları ve doktorluk hizmetinden emekli olmuşlarsa ilave ödemeleri artacak.

Memura-emekliye 3’lü zam: Ocak ayında maaşlar ne kadar artacak? Hangi gelirler yükselecek?

MEMURLAR
MAAŞLAR: Orta Vadeli Program'da 2024 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 41.5 olarak yer aldı. Bu tahmin gerçekleşirse ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 13.44 olarak gerçekleşecek. Memurların Ocak zammı bu tahmine göre 3.13 enflasyon farkıyla birlikte 9.31 çıkacak.

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