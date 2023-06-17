A101 17-18 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayımda! A101 FİYAT LİSTESİ 2023! Kedi maması, gitar, davul seti, güneş kremleri...

A101'in yeni aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 16 Haziran itibariyle zincir marketlerin güncel kataloğu yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla marketlerdeki uygun fiyata satılan ürünler yakından takip ediliyor. Bu hafta A101 zincir marketlerinde hem gıda ürünlerinde hem de çeyizlik ürünlerde indirim var. Beyaz eşya, elektronik ev aletleri, bisiklet ve teknolojik aletler ucuza satılacak. Ayrıca benzinli moped satışı da başladı. Buna göre 19.490 TL'ye Apec 49.4 CC benzinli moped satılıyor. İşte A101 yeni aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi.