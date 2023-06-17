A101 17-18 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayımda! A101 FİYAT LİSTESİ 2023! Kedi maması, gitar, davul seti, güneş kremleri...
A101 güncel aktüel ürünler katlaoğu şimdi yayımda! 15 Haziran'dan itibaren geçerli denilen indirimler arasında kedi maması, gitar, davul seti, güneş kremleri de yer alıyor. Vatandaşlar internet arama motorlarında 'Bu hafta A101'de neler var, hangi ürünler indirimde?' sorusuna yanıt arıyor. Bu hafta toplam 26 sayfalık katalog hazırlandı. İşte A101 indirimlerinin tamamı...
17.06.2023 11:06 - Son Güncelleme: 17.06.2023 11:06
A101'in yeni aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 16 Haziran itibariyle zincir marketlerin güncel kataloğu yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla marketlerdeki uygun fiyata satılan ürünler yakından takip ediliyor. Bu hafta A101 zincir marketlerinde hem gıda ürünlerinde hem de çeyizlik ürünlerde indirim var. Beyaz eşya, elektronik ev aletleri, bisiklet ve teknolojik aletler ucuza satılacak. Ayrıca benzinli moped satışı da başladı. Buna göre 19.490 TL'ye Apec 49.4 CC benzinli moped satılıyor. İşte A101 yeni aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi.