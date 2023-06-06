Memura emekliye 3+1 ek zam tablosu kesinleşti! %85.68 artış + SSK-Bağkur’a 10.800 TL, Emekli Sandığı’na 14 bin 672 TL seyyanen maaş! 7.500 TL ve üstü alanlar...

Memurların ve aylık bağlanan EYT'liler de dahil emeklilerin Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklileri ilk 6 aylık TÜFE oranında zam, memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 6 zam ve ilk yarıdaki enflasyonun yüzde 8'i aşan kısmı üzerinden fark alacak.