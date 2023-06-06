Memura emekliye 3+1 ek zam tablosu kesinleşti! %85.68 artış + SSK-Bağkur'a 10.800 TL, Emekli Sandığı'na 14 bin 672 TL seyyanen maaş! 7.500 TL ve üstü alanlar...
Memurların ve aylık bağlanan EYT'liler dahil emeklilerin Temmuz zammı adım adım yaklaşılıyor. İlk 5 aylık enflasyona göre SSK, Bağkur emeklilerine %15.26, memurlara ve emeklilere ise %13.13 zam kesinleşti Şimdi gözler son veri olan Haziran enflasyonu ve refah payına çevrildi. Peki, emekli ve memurlar Temmuz'da kaç TL zam alacak? İşte yeni maaş tablosu haberimizde...
06.06.2023 06:31 - Son Güncelleme: 06.06.2023 06:31
5 aylık enflasyon verisinin belli olmasının ardından gözler son veriye kilitlendi. Son açıklanan oranla birlikte Temmuz zammı için yeni ipucu geldi. Buna göre maaş hesaplaması değişti. Peki, en düşük emekli maaşı kaç TL olacak? İşte en yeni maaşlar...
Açıklanan enflasyon verileriyle bu zam oranları için ipucu gelirken, Temmuz zammına ilave edilecek refah payı gibi ek iyileştirmeler de şekillenmeye başladı.