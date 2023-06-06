1000 MADENCİ ALIMI BAŞVURU EKRAN 2023I! Türkiye Taşkömürü 1000 işçi alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? TTK madenci alımı kontenjanlar...

Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada TTK'ya 1000 madenci alınacağını duyurdu.

Bakan Dönmez açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

''Bir müjde de madencilerimize! Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda 1000 vatandaşımızı iş gücüne katıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda daha fazla yerli üretim, daha fazla istihdam.''