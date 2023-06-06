1000 MADENCİ ALIMI BAŞVURU EKRAN 2023I! Türkiye Taşkömürü 1000 işçi alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? TTK madenci alımı kontenjanlar...
Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) 1000 yeni madenci alımı yapacak. Başvuru şartları, kontenjanlar ve başvuru tarihleri belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye Taş kömürü kurumuna 1000 yeni madenci alarak hem madencilere olan şükranlarımızı ifade edeceğiz hem de üretimi artırarak ekonomimize katkı sağlayacağız." ifadelerini kullandı. Peki 1000 Madenci alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler? İşte kontenjan bilgisi ve diğer detaylar...
1000 madenci alımı başvuru ekranı, Erdoğan'ın duyurusu sonrası sıkça araştırılmaya başlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında, ''Hazır müjdelere başlamışken madencilerimize güzel bir haberimiz var. Biliyorsunuz kamuya ve özel sektöre ait ocaklarda görev yapan 10 bin madencimiz deprem bölgesinde canla başla çalışarak milletimizin gönlünü kazandı. Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na 1000 yeni madenci alarak madencilerimize şükranlarımızı ifade edeceğiz, hem de üretimi artırarak ekonomimize katkı sağlayacağız.'' dedi.
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ 1000 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Erdoğan'ın açıklamalarının ardından madenci alımına ilişkin başvuru tarihi, şartları, kontenjan ve diğer şartlar merak ediliyor.
Konuyla ilgili olarak Türkiye Taşkömürü Kurumundan kısa süre içerisinde madenci alımına ilişkin ilanın yayınlanması bekleniyor.
Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada TTK'ya 1000 madenci alınacağını duyurdu.
Bakan Dönmez açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
''Bir müjde de madencilerimize! Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda 1000 vatandaşımızı iş gücüne katıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda daha fazla yerli üretim, daha fazla istihdam.''
TTK PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?
1000 yeni madenci alımı için başvuru şartları henüz belli olmadı.