Memura emekliye %107.5'lik zam kesinleşiyor! SSK, Bağkur'a 9.140 TL, Emekli Sandığı'na 14.671 TL kök maaşla nihai tablo! 11.800, 12.000, 13.000 TL alanlar...
Önümüzdeki üç aylık dönemde, aylık başvurusunda bulunan EYT'liler dahil olmak üzere 16 milyon emekli için önemli adımlar atılması planlanıyor. Seçimden sonra yapılacak düzenlemelerle, milyonlarca emeklinin ve memurun geliri artacak. Temmuz zammı için geri sayım yapılırken gelen verilerle birlikte yeni maaş hesaplamaları da yapıldı. Öte yandan en düşük memur maaşının 10 bin 600 liradan 22 bin liraya çıkarılmasıyla yüzde 107.5'lik bir artış ortaya çıkacak. Peki, Temmuz'da emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte detaylar...
26.05.2023 18:31 - Son Güncelleme: 26.05.2023 18:31
Milyonların gelirini artıracak yeni gelişmeler için geri sayım sona eriyor. Emekliler için heö seyyanen hem de enflasyon zamları yapılırken, refah payı da masaya gelecek. Bu imkanlardan emeklilik başvurusu yapan tüm EYT'liler de faydalanacak. Peki, Temmuz ayında kim, ne kadar alacak? İşte yeni hesaplamalar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere ve memurlara yönelik yeni müjdeler verdi. En düşük emekli maaşı 7.500 TL'ye, emekli bayram ikramiyesi ise 2.000 TL'ye yükseltildi. Erdoğan, bu rakamların daha da artırılması için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Emekli bayram ikramiyesi ve en düşük emekli maaşı Temmuz döneminde yeniden gözden geçirilecek.