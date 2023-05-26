Memura emekliye %107.5’lik zam kesinleşiyor! SSK, Bağkur’a 9.140 TL, Emekli Sandığı’na 14.671 TL kök maaşla nihai tablo! 11.800, 12.000, 13.000 TL alanlar...

Milyonların gelirini artıracak yeni gelişmeler için geri sayım sona eriyor. Emekliler için heö seyyanen hem de enflasyon zamları yapılırken, refah payı da masaya gelecek. Bu imkanlardan emeklilik başvurusu yapan tüm EYT'liler de faydalanacak. Peki, Temmuz ayında kim, ne kadar alacak? İşte yeni hesaplamalar...