7-10 OCAK BİM AKTÜEL KATALOĞU | Dana kuşbaşı 169 TL, beyaz peynir 59,50 TL, Google TV 14.490 TL...

BİM , 7-10 Ocak tarihleri arasında mağazalarında alışveriş yapacaklara büyük fırsatlar sunuyor. Gıda ürünlerinden, ev aletlerine, kişisel bakım ürünlerinden kıyafetlere kadar geniş bir ürün yelpazesi, uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Bu hafta özellikle mutfak gereçleri, beyaz eşya ve kıyafetlerde cazip indirimler dikkat çekiyor.

Ev İhtiyaçları ve Elektronik Ürünler

Evdeki temel ihtiyaçları karşılamak ve mutfakta işleri kolaylaştırmak isteyenler için BİM'de çeşitli ürünler bulunuyor. Ayrıca, uygun fiyatlarla beyaz eşya ve elektronik ürünler de sunuluyor:

Arnica Elektrikli Süpürge Cyclone – 3.290 TL

Emaye Beyaz Set Üstü Ocak – 2.590 TL

