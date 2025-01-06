SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

7-10 OCAK BİM AKTÜEL KATALOĞU | Dana kuşbaşı 169 TL, beyaz peynir 59,50 TL, Google TV 14.490 TL...

BİM 7-10 Ocak tarihleri arasında alışverişseverlere büyük fırsatlar sunuyor! Beyaz eşya setlerinden mutfak gereçlerine kadar pek çok farklı kategoride cazip indirimler BİM mağazalarındaki yerini aldı. Ev ihtiyaçlarından gıda ürünlerine kadar geniş bir yelpazede indirimli fiyatlarla satışa sunulan ürünler bu hafta alışveriş yapmak isteyenler için adeta bir fırsatlar şöleni sunuyor. İşte BİM 7-10 Ocak aktüel ürünler kataloğunda öne çıkan ürünler.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :06 Ocak 2025 , 10:27 Güncelleme Tarihi :06 Ocak 2025 , 10:27
7-10 OCAK BİM AKTÜEL KATALOĞU | Dana kuşbaşı 169 TL, beyaz peynir 59,50 TL, Google TV 14.490 TL...

BİM, 7-10 Ocak tarihleri arasında mağazalarında alışveriş yapacaklara büyük fırsatlar sunuyor. Gıda ürünlerinden, ev aletlerine, kişisel bakım ürünlerinden kıyafetlere kadar geniş bir ürün yelpazesi, uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Bu hafta özellikle mutfak gereçleri, beyaz eşya ve kıyafetlerde cazip indirimler dikkat çekiyor.

7-10 OCAK BİM AKTÜEL KATALOĞU | Dana kuşbaşı 169 TL, beyaz peynir 59,50 TL, Google TV 14.490 TL...

Gıda Ürünlerinde İndirimli Fiyatlar

Marmarabirlik Siyah Zeytin (800 g) – 197,50 TL
Efsane Yerli Pilavlık Pirinç (5 kg) – 209 TL

7-10 OCAK BİM AKTÜEL KATALOĞU | Dana kuşbaşı 169 TL, beyaz peynir 59,50 TL, Google TV 14.490 TL...

Tamek Bezelye Konservesi (830 g) – 19,75 TL
Tamek Garnitür (550 g) – 27 TL
Tamek Domates Salçası (1500 g) – 75 TL

7-10 OCAK BİM AKTÜEL KATALOĞU | Dana kuşbaşı 169 TL, beyaz peynir 59,50 TL, Google TV 14.490 TL...

Fiskobirlik Nuga Kakaolu Fındık Kreması (650 g) – 119 TL
Kristal Portakal Aromalı Gazlı İçecek (2,5 L) – 37,50 TL
Dimes Express %100 Meyve Suyu Çeşitleri (1 L) – 39,50 TL

7-10 OCAK BİM AKTÜEL KATALOĞU | Dana kuşbaşı 169 TL, beyaz peynir 59,50 TL, Google TV 14.490 TL...

Ev İhtiyaçları ve Elektronik Ürünler
Evdeki temel ihtiyaçları karşılamak ve mutfakta işleri kolaylaştırmak isteyenler için BİM'de çeşitli ürünler bulunuyor. Ayrıca, uygun fiyatlarla beyaz eşya ve elektronik ürünler de sunuluyor:

Arnica Elektrikli Süpürge Cyclone – 3.290 TL
Emaye Beyaz Set Üstü Ocak – 2.590 TL

7-10 OCAK BİM AKTÜEL KATALOĞU | Dana kuşbaşı 169 TL, beyaz peynir 59,50 TL, Google TV 14.490 TL...

Kumtel Mini Quartz Isıtıcı – 349 TL
Çift Yönlü Isıtıcı – 899 TL

7-10 OCAK BİM AKTÜEL KATALOĞU | Dana kuşbaşı 169 TL, beyaz peynir 59,50 TL, Google TV 14.490 TL...

Kıyafet ve Aksesuarlar
Kış aylarında sıcak tutacak ve şıklığınızı tamamlayacak giysi ve aksesuarlar da BİM'de yer alıyor:

Yarım Fermuarlı Polar Üst Kadın-Erkek – 249 TL
Mont Erkek – 799 TL

7-10 OCAK BİM AKTÜEL KATALOĞU | Dana kuşbaşı 169 TL, beyaz peynir 59,50 TL, Google TV 14.490 TL...

Trekking Bot Erkek – 599 TL
ABS Valiz Büyük Boy – 839 TL
Yüz Havlusu (50x70 cm) – 69 TL
Çift Kişilik Battaniye (180x220 cm) – 259 TL

7-10 OCAK BİM AKTÜEL KATALOĞU | Dana kuşbaşı 169 TL, beyaz peynir 59,50 TL, Google TV 14.490 TL...

Hobi ve El Sanatları Ürünleri

Hobi meraklıları için de çeşitli el sanatları malzemeleri ve setler BİM mağazalarında indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor:

Örgü Makinesi – 2.799 TL
Keçeden Oyuncak Yapım Kiti – 39,50 TL
Amigurumi Kiti – 109 TL
Sıcak Tutkal Tabancası – 199 TL
Hobi Pens Seti – 299 TL

7-10 OCAK BİM AKTÜEL KATALOĞU | Dana kuşbaşı 169 TL, beyaz peynir 59,50 TL, Google TV 14.490 TL...

Kamp ve Balıkçılık Ürünleri

Kamp yapmayı sevenler veya balıkçılıkla ilgilenenler için BİM'de uygun fiyatlı kamp malzemeleri ve balıkçılık ürünleri de bulunuyor:

Balıkçı Makası – 49 TL
Balıkçı Çanta (51x27x26 cm) – 349 TL
Balıkçı Çizme – 299 TL
Polar Eldiven Kesik Parmak – 89 TL