7-10 OCAK BİM AKTÜEL KATALOĞU | Dana kuşbaşı 169 TL, beyaz peynir 59,50 TL, Google TV 14.490 TL...

BİM, 7-10 Ocak tarihleri arasında mağazalarında alışveriş yapacaklara büyük fırsatlar sunuyor. Gıda ürünlerinden, ev aletlerine, kişisel bakım ürünlerinden kıyafetlere kadar geniş bir ürün yelpazesi, uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Bu hafta özellikle mutfak gereçleri, beyaz eşya ve kıyafetlerde cazip indirimler dikkat çekiyor.
Gıda Ürünlerinde İndirimli Fiyatlar
Marmarabirlik Siyah Zeytin (800 g) – 197,50 TL
Efsane Yerli Pilavlık Pirinç (5 kg) – 209 TL
Tamek Bezelye Konservesi (830 g) – 19,75 TL
Tamek Garnitür (550 g) – 27 TL
Tamek Domates Salçası (1500 g) – 75 TL
Fiskobirlik Nuga Kakaolu Fındık Kreması (650 g) – 119 TL
Kristal Portakal Aromalı Gazlı İçecek (2,5 L) – 37,50 TL
Dimes Express %100 Meyve Suyu Çeşitleri (1 L) – 39,50 TL
Ev İhtiyaçları ve Elektronik Ürünler
Evdeki temel ihtiyaçları karşılamak ve mutfakta işleri kolaylaştırmak isteyenler için BİM'de çeşitli ürünler bulunuyor. Ayrıca, uygun fiyatlarla beyaz eşya ve elektronik ürünler de sunuluyor:
Arnica Elektrikli Süpürge Cyclone – 3.290 TL
Emaye Beyaz Set Üstü Ocak – 2.590 TL
Kumtel Mini Quartz Isıtıcı – 349 TL
Çift Yönlü Isıtıcı – 899 TL
Kıyafet ve Aksesuarlar
Kış aylarında sıcak tutacak ve şıklığınızı tamamlayacak giysi ve aksesuarlar da BİM'de yer alıyor:
Yarım Fermuarlı Polar Üst Kadın-Erkek – 249 TL
Mont Erkek – 799 TL
Trekking Bot Erkek – 599 TL
ABS Valiz Büyük Boy – 839 TL
Yüz Havlusu (50x70 cm) – 69 TL
Çift Kişilik Battaniye (180x220 cm) – 259 TL
Hobi ve El Sanatları Ürünleri
Hobi meraklıları için de çeşitli el sanatları malzemeleri ve setler BİM mağazalarında indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor:
Örgü Makinesi – 2.799 TL
Keçeden Oyuncak Yapım Kiti – 39,50 TL
Amigurumi Kiti – 109 TL
Sıcak Tutkal Tabancası – 199 TL
Hobi Pens Seti – 299 TL
Kamp ve Balıkçılık Ürünleri
Kamp yapmayı sevenler veya balıkçılıkla ilgilenenler için BİM'de uygun fiyatlı kamp malzemeleri ve balıkçılık ürünleri de bulunuyor:
Balıkçı Makası – 49 TL
Balıkçı Çanta (51x27x26 cm) – 349 TL
Balıkçı Çizme – 299 TL
Polar Eldiven Kesik Parmak – 89 TL