EMEKLİYE EK ZAM | Yeni taban aylık ne kadar olacak? Maaş tarihine yetişir mi?

Burada şimdi de bir yuvarlama yapılırsa iki ayrı tutar öne çıkacak. Taban aylık yüzde 16 artırılıp 14 bin 500 lira ya da yüzde 20 yükseltilip 15 bin lira yapılabilecek.

REFAH PAYI İÇİN İKİ FORMÜL

Emekliler taban aylık artışının yanı sıra refah payı için verilecek kararı da merak ediyor. Kulislerde refah payına ilişkin iki formül öne çıkıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle memur emeklilerinin Ocak ayı zam oranları arasında 4.21 puanlık bir fark oluştu.

Bu nedenle ilk formül, bu farkın kapatılarak memur emeklilerine 4.21 puan refah payı verilmesini içeriyor. Eğer bu formül uygulanırsa tüm emekliler yüzde 15.75 zam almış olacak.

Zam oranı eşitlenmiş olacak. Bu formül sadece memur emeklilerine refah payı verilmesini kapsarken, ikinci formül ise tüm emeklilere bu imkanın sağlanması yönünde. Bu ikinci formüle göre refah payı ile emeklilerin zam oranı yüzde 20'ye yükseltilebilecek.