EMEKLİYE EK ZAM | Yeni taban aylık ne kadar olacak? Maaş tarihine yetişir mi?

Yaklaşık 16.4 milyon emeklinin merakla beklediği Ocak zammı belli oldu. Zam oranı memur emeklilerinde yüzde 11.54, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 15.75 çıktı.
Şimdi gözler bu oranlara ilave ek iyileştirmeler yapılıp yapılmayacağına çevrildi. Emekliler hem taban aylık hem refah payı için verilecek kararları merakla beklemeye başladı. Bu konuda kulislerde çeşitli formüller de konuşuluyor.
TABAN AYLIK MASADA
İlki taban aylıkla ilgili. Halen ek ödeme dahil kök aylığı 12 bin 500 liranın altında olan emeklilere taban aylık düzenlemesi kapsamında 12 bin 500 lira yatırılıyor. Burada taban aylığın Ocak ayı ödeme dönemi itibariyle artırılması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da bu konuda bir çalışma yapacaklarını söyledi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin geçtiğimiz Temmuz ayındaki enflasyon zammı yüzde 24.73 çıkmıştı.
Taban aylık ise oran yuvarlanarak yüzde 25 artırılmış, 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltilmişti. Yüzde 15.75'lik Ocak zammının aynen yansıtılması taban aylığı 14 bin 469 liraya yükseltiliyor.
Burada şimdi de bir yuvarlama yapılırsa iki ayrı tutar öne çıkacak. Taban aylık yüzde 16 artırılıp 14 bin 500 lira ya da yüzde 20 yükseltilip 15 bin lira yapılabilecek.
REFAH PAYI İÇİN İKİ FORMÜL
Emekliler taban aylık artışının yanı sıra refah payı için verilecek kararı da merak ediyor. Kulislerde refah payına ilişkin iki formül öne çıkıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle memur emeklilerinin Ocak ayı zam oranları arasında 4.21 puanlık bir fark oluştu.
Bu nedenle ilk formül, bu farkın kapatılarak memur emeklilerine 4.21 puan refah payı verilmesini içeriyor. Eğer bu formül uygulanırsa tüm emekliler yüzde 15.75 zam almış olacak.
Zam oranı eşitlenmiş olacak. Bu formül sadece memur emeklilerine refah payı verilmesini kapsarken, ikinci formül ise tüm emeklilere bu imkanın sağlanması yönünde. Bu ikinci formüle göre refah payı ile emeklilerin zam oranı yüzde 20'ye yükseltilebilecek.
DÜZENLEME YETİŞİR Mİ?
Refah payı ve yeni taban aylık konusunda verilecek kararlar merakla bekleniyor. Her iki formül de yasal düzenleme ile hayata geçirilebilecek. Bu nedenle kararlaştırılan formül hızla Meclis'e sevk edilecek.
SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin maaş ödemeleri ayın 17'sinde başlıyor. Düzenleme yetişirse emekliler tüm artışlar yansıtılarak yeni aylıklarını alacak.
Eğer düzenleme bu tarihe yetişmezse de emeklilerin bir kaybı olmayacak. Bu durumda emeklilere yüzde 15.75 zam ve 10 bin lira taban aylık üzerinden ödeme yapılacak. Yapılacak düzenlemeyle oluşacak fark yasa yürürlüğe girer girmez emeklilere ödenecek.