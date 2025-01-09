MEMURA EMEKLİSİNE 2’Lİ EK ÖDEME | İkramiye 715,87 TL’ye çıktı! 14 günlük fark öncesi polis, uzman öğretmen...

Ocak ayıyla birlikte memurlar yeni maaş zamları ve ek ödemelerle gelir artışı yaşadı. Toplu sözleşme ikramiyesinden aile yardımlarına kadar geniş kapsamlı artışlar, memurların kazançlarını önemli ölçüde yükseltti. Zamlı maaşlar 15 Ocak itibarıyla hesaplara yatırılırken,14 günlük fark ödemesi de bu ay içinde yapılacak.
Maaşlarda Yüzde 11.54 Artış
Yaklaşık 4 milyon memuru ilgilendiren Ocak zammıyla birlikte memur maaş katsayısına yüzde 11.54 oranında artış yansıtıldı.
Bu artış memurların maaşlarının yanı sıra ek ödemelerde de kendini gösterdi. En düşük memur maaşı 39 bin 177 liradan 43 bin 726 liraya çıktı.
Aile Yardımlarına Zam: Çalışmayan Eşe ve Çocuklara Destek
Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre Aile yardımı, zamdan en çok etkilenen kalemlerden biri oldu. Çalışmayan eş için ödenen yardım miktarı 2 bin 63 liradan 2 bin 301 liraya yükselirken, çocuk yardımları da arttı:
0-6 yaş arası çocuk için: 453,90 TL'den 506,28 TL'ye
6 yaş üstü çocuk için: 226,95 TL'den 253,14 TL'ye
Eşi çalışmayan ve 0-6 yaş arası iki çocuğu olan bir memurun aylık aile yardımı 3 bin 314 liraya ulaştı. Engelli çocuk yardımı ise yüzde 50 artırımlı olarak ödeniyor. Buna göre:
0-6 yaş arası engelli çocuk için: 680,84 TL'den 759,41 TL'ye
6 yaş üstü engelli çocuk için: 340,43 TL'den 379,72 TL'ye çıktı.
Toplu Sözleşme İkramiyesi: Aylık 715,87 TL
Memur maaş katsayısındaki artış toplu sözleşme ikramiyelerine de yansıdı. Aylık olarak ödenen bu ikramiye, 641,81 TL'den 715,87 TL'ye yükseldi.
Mesleklere Göre Yeni Maaşlar
Hem maaş artışı hem de ek ödemelerle birlikte bazı meslek gruplarının zamlı maaşları şöyle oldu:
Öğretmen (1/4): 52 bin 935 TL
Uzman Öğretmen (1/4): 58 bin 663 TL
Polis (8/1): 58 bin 938 TL
Hemşire (5/1): 53 bin 465 TL
14 Günlük Zam Farkı Ödenecek
Ocak zammı 1 Ocak itibarıyla geçerli olduğu için maaşlarla birlikte 14 günlük zam farkı da hesaplara yatırılacak. Memurlar bu fark ödemesini zamlı maaşlarını alacakları 15 Ocak'ta görecek.
MESLEKLERE GÖRE MEMUR MAAŞLARI
Şube müdürü (Üni. mez.) 1/4
Mevcut maaş: 59.467
Zamlı maaş: 66.358,00
Memur (Üni. mez.) 9/1
Mevcut maaş: 40.817
Zamlı maaş: 45.555,00
Uzman öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 52.568
Zamlı maaş: 58.663,00
Öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 47.433
Zamlı maaş: 52.935,00
Başkomiser 3/1
Mevcut maaş: 58.338
Zamlı maaş: 64.481,00
Polis memuru 8/1
Mevcut maaş: 52.816
Zamlı maaş: 58.938,00
Uzman doktor 1/4
Mevcut maaş: 97.836
Zamlı maaş: 109.154,00
Hemşire- (Üni. mez.) 5/1
Mevcut maaş: 47.909
Zamlı maaş: 53.465,00
Mühendis 1/4
Mevcut maaş: 60.663
Zamlı maaş: 67.691,00
Teknisyen (Lise mez.) 11/1
Mevcut maaş: 42.313
Zamlı maaş: 47.224,00
Profesör 1/4
Mevcut maaş: 86.378
Zamlı maaş: 96.374,00
Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut maaş: 57.243
Zamlı maaş: 63.877,00
Vaiz 1/4
Mevcut maaş: 49.582
Zamlı maaş: 55.332,00
Avukat 1/4
Mevcut maaş: 57.028
Zamlı maaş: 63.637,00
Not: Aile yardımı (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil.
MEMUR EMEKLİLERİNİN YENİ AYLIKLARI
Müsteşar (1/1)
Mevcut maaş: 63.947,22
% 11.54 zamlı: 71.326,73
Genel müdür (1/1)
Mevcut maaş: 56.597,38
% 11.54 zamlı: 63.128,72
Şube müdürü (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20
% 11.54 zamlı: 29.415,55
Memur (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 21.479,71
% 11.54 zamlı: 23.958,47
Öğretmen (1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20
% 11.54 zamlı: 29.415,55
Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Mevcut maaş: 37.165,47
% 11.54 zamlı: 41.454,37
Başkomiser (1/4)
Mevcut maaş: 27.046,63
% 11.54 zamlı: 30.167,81
Polis memuru (1/4)
Mevcut maaş: 26.594,78
% 11.54 zamlı: 29.663,82
Hemşire (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20
% 11.54 zamlı: 29.415,55
Mühendis (1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20
% 11.54 zamlı: 29.415,55
Teknisyen (Lise -1/4)
Mevcut maaş: 18.933,32
% 11.54 zamlı: 21.118,23
Pratisyen hekim (1/4)
Mevcut maaş: 46.131,31
% 11.54 zamlı: 51.454,86
Profesör (1/4)
Mevcut maaş: 50.482,90
% 11.54 zamlı: 56.308,63
İmam-hatip
Mevcut maaş: 26.372,20
% 11.54 zamlı: 29.415,55
Avukat (1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20
% 11.54 zamlı: 29.415,55