PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

MEMURA EMEKLİSİNE 2'Lİ EK ÖDEME | İkramiye 715,87 TL'ye çıktı! 14 günlük fark öncesi polis, uzman öğretmen...

2025 yılı memurlar için önemli bir gelir artışıyla başladı. Ocak ayında yapılan zamlarla memur maaşlarının yanı sıra aile yardımı ve toplu sözleşme ikramiyelerinde de artış yaşandı. Zamlı maaşlar 15 Ocak itibarıyla hesaplara yatarken, memurlar ay başından itibaren geçerli olan fark ödemesini de bu ay içinde alacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :09 Ocak 2025 , 08:21 Güncelleme Tarihi :09 Ocak 2025 , 08:21
MEMURA EMEKLİSİNE 2’Lİ EK ÖDEME | İkramiye 715,87 TL’ye çıktı! 14 günlük fark öncesi polis, uzman öğretmen...

Ocak ayıyla birlikte memurlar yeni maaş zamları ve ek ödemelerle gelir artışı yaşadı. Toplu sözleşme ikramiyesinden aile yardımlarına kadar geniş kapsamlı artışlar, memurların kazançlarını önemli ölçüde yükseltti. Zamlı maaşlar 15 Ocak itibarıyla hesaplara yatırılırken,14 günlük fark ödemesi de bu ay içinde yapılacak.

MEMURA EMEKLİSİNE 2’Lİ EK ÖDEME | İkramiye 715,87 TL’ye çıktı! 14 günlük fark öncesi polis, uzman öğretmen...

Maaşlarda Yüzde 11.54 Artış

Yaklaşık 4 milyon memuru ilgilendiren Ocak zammıyla birlikte memur maaş katsayısına yüzde 11.54 oranında artış yansıtıldı.

MEMURA EMEKLİSİNE 2’Lİ EK ÖDEME | İkramiye 715,87 TL’ye çıktı! 14 günlük fark öncesi polis, uzman öğretmen...

Bu artış memurların maaşlarının yanı sıra ek ödemelerde de kendini gösterdi. En düşük memur maaşı 39 bin 177 liradan 43 bin 726 liraya çıktı.

MEMURA EMEKLİSİNE 2’Lİ EK ÖDEME | İkramiye 715,87 TL’ye çıktı! 14 günlük fark öncesi polis, uzman öğretmen...

Aile Yardımlarına Zam: Çalışmayan Eşe ve Çocuklara Destek

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre Aile yardımı, zamdan en çok etkilenen kalemlerden biri oldu. Çalışmayan eş için ödenen yardım miktarı 2 bin 63 liradan 2 bin 301 liraya yükselirken, çocuk yardımları da arttı:

0-6 yaş arası çocuk için: 453,90 TL'den 506,28 TL'ye
6 yaş üstü çocuk için: 226,95 TL'den 253,14 TL'ye

MEMURA EMEKLİSİNE 2’Lİ EK ÖDEME | İkramiye 715,87 TL’ye çıktı! 14 günlük fark öncesi polis, uzman öğretmen...

Eşi çalışmayan ve 0-6 yaş arası iki çocuğu olan bir memurun aylık aile yardımı 3 bin 314 liraya ulaştı. Engelli çocuk yardımı ise yüzde 50 artırımlı olarak ödeniyor. Buna göre:

MEMURA EMEKLİSİNE 2’Lİ EK ÖDEME | İkramiye 715,87 TL’ye çıktı! 14 günlük fark öncesi polis, uzman öğretmen...

0-6 yaş arası engelli çocuk için: 680,84 TL'den 759,41 TL'ye
6 yaş üstü engelli çocuk için: 340,43 TL'den 379,72 TL'ye çıktı.

MEMURA EMEKLİSİNE 2’Lİ EK ÖDEME | İkramiye 715,87 TL’ye çıktı! 14 günlük fark öncesi polis, uzman öğretmen...

Toplu Sözleşme İkramiyesi: Aylık 715,87 TL

Memur maaş katsayısındaki artış toplu sözleşme ikramiyelerine de yansıdı. Aylık olarak ödenen bu ikramiye, 641,81 TL'den 715,87 TL'ye yükseldi.

MEMURA EMEKLİSİNE 2’Lİ EK ÖDEME | İkramiye 715,87 TL’ye çıktı! 14 günlük fark öncesi polis, uzman öğretmen...

Mesleklere Göre Yeni Maaşlar

Hem maaş artışı hem de ek ödemelerle birlikte bazı meslek gruplarının zamlı maaşları şöyle oldu:

Öğretmen (1/4): 52 bin 935 TL
Uzman Öğretmen (1/4): 58 bin 663 TL
Polis (8/1): 58 bin 938 TL
Hemşire (5/1): 53 bin 465 TL

MEMURA EMEKLİSİNE 2’Lİ EK ÖDEME | İkramiye 715,87 TL’ye çıktı! 14 günlük fark öncesi polis, uzman öğretmen...

14 Günlük Zam Farkı Ödenecek

Ocak zammı 1 Ocak itibarıyla geçerli olduğu için maaşlarla birlikte 14 günlük zam farkı da hesaplara yatırılacak. Memurlar bu fark ödemesini zamlı maaşlarını alacakları 15 Ocak'ta görecek.

MEMURA EMEKLİSİNE 2’Lİ EK ÖDEME | İkramiye 715,87 TL’ye çıktı! 14 günlük fark öncesi polis, uzman öğretmen...

MESLEKLERE GÖRE MEMUR MAAŞLARI

Şube müdürü (Üni. mez.) 1/4
Mevcut maaş: 59.467
Zamlı maaş: 66.358,00

Memur (Üni. mez.) 9/1
Mevcut maaş: 40.817
Zamlı maaş: 45.555,00

MEMURA EMEKLİSİNE 2’Lİ EK ÖDEME | İkramiye 715,87 TL’ye çıktı! 14 günlük fark öncesi polis, uzman öğretmen...

Uzman öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 52.568
Zamlı maaş: 58.663,00

Öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 47.433
Zamlı maaş: 52.935,00

MEMURA EMEKLİSİNE 2’Lİ EK ÖDEME | İkramiye 715,87 TL’ye çıktı! 14 günlük fark öncesi polis, uzman öğretmen...

Başkomiser 3/1
Mevcut maaş: 58.338
Zamlı maaş: 64.481,00

Polis memuru 8/1
Mevcut maaş: 52.816
Zamlı maaş: 58.938,00

MEMURA EMEKLİSİNE 2’Lİ EK ÖDEME | İkramiye 715,87 TL’ye çıktı! 14 günlük fark öncesi polis, uzman öğretmen...

Uzman doktor 1/4
Mevcut maaş: 97.836
Zamlı maaş: 109.154,00

Hemşire- (Üni. mez.) 5/1
Mevcut maaş: 47.909
Zamlı maaş: 53.465,00

MEMURA EMEKLİSİNE 2’Lİ EK ÖDEME | İkramiye 715,87 TL’ye çıktı! 14 günlük fark öncesi polis, uzman öğretmen...

Mühendis 1/4
Mevcut maaş: 60.663
Zamlı maaş: 67.691,00

MEMURA EMEKLİSİNE 2’Lİ EK ÖDEME | İkramiye 715,87 TL’ye çıktı! 14 günlük fark öncesi polis, uzman öğretmen...

Teknisyen (Lise mez.) 11/1
Mevcut maaş: 42.313
Zamlı maaş: 47.224,00

Profesör 1/4
Mevcut maaş: 86.378
Zamlı maaş: 96.374,00

MEMURA EMEKLİSİNE 2’Lİ EK ÖDEME | İkramiye 715,87 TL’ye çıktı! 14 günlük fark öncesi polis, uzman öğretmen...

Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut maaş: 57.243
Zamlı maaş: 63.877,00

Vaiz 1/4
Mevcut maaş: 49.582
Zamlı maaş: 55.332,00

MEMURA EMEKLİSİNE 2’Lİ EK ÖDEME | İkramiye 715,87 TL’ye çıktı! 14 günlük fark öncesi polis, uzman öğretmen...

Avukat 1/4
Mevcut maaş: 57.028
Zamlı maaş: 63.637,00

Not: Aile yardımı (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil.

MEMURA EMEKLİSİNE 2’Lİ EK ÖDEME | İkramiye 715,87 TL’ye çıktı! 14 günlük fark öncesi polis, uzman öğretmen...

MEMUR EMEKLİLERİNİN YENİ AYLIKLARI


Müsteşar (1/1)
Mevcut maaş: 63.947,22
% 11.54 zamlı: 71.326,73

Genel müdür (1/1)
Mevcut maaş: 56.597,38
% 11.54 zamlı: 63.128,72

Şube müdürü (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20
% 11.54 zamlı: 29.415,55

Memur (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 21.479,71
% 11.54 zamlı: 23.958,47

MEMURA EMEKLİSİNE 2’Lİ EK ÖDEME | İkramiye 715,87 TL’ye çıktı! 14 günlük fark öncesi polis, uzman öğretmen...

Öğretmen (1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20
% 11.54 zamlı: 29.415,55

Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Mevcut maaş: 37.165,47
% 11.54 zamlı: 41.454,37

Başkomiser (1/4)
Mevcut maaş: 27.046,63
% 11.54 zamlı: 30.167,81

Polis memuru (1/4)
Mevcut maaş: 26.594,78
% 11.54 zamlı: 29.663,82

MEMURA EMEKLİSİNE 2’Lİ EK ÖDEME | İkramiye 715,87 TL’ye çıktı! 14 günlük fark öncesi polis, uzman öğretmen...

Hemşire (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20
% 11.54 zamlı: 29.415,55

Mühendis (1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20
% 11.54 zamlı: 29.415,55

MEMURA EMEKLİSİNE 2’Lİ EK ÖDEME | İkramiye 715,87 TL’ye çıktı! 14 günlük fark öncesi polis, uzman öğretmen...

Teknisyen (Lise -1/4)
Mevcut maaş: 18.933,32
% 11.54 zamlı: 21.118,23

Pratisyen hekim (1/4)
Mevcut maaş: 46.131,31
% 11.54 zamlı: 51.454,86

Profesör (1/4)
Mevcut maaş: 50.482,90
% 11.54 zamlı: 56.308,63

MEMURA EMEKLİSİNE 2’Lİ EK ÖDEME | İkramiye 715,87 TL’ye çıktı! 14 günlük fark öncesi polis, uzman öğretmen...

İmam-hatip
Mevcut maaş: 26.372,20
% 11.54 zamlı: 29.415,55

Avukat (1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20
% 11.54 zamlı: 29.415,55