MEMURA EMEKLİSİNE 2’Lİ EK ÖDEME | İkramiye 715,87 TL’ye çıktı! 14 günlük fark öncesi polis, uzman öğretmen...

0-6 yaş arası engelli çocuk için: 680,84 TL'den 759,41 TL'ye 6 yaş üstü engelli çocuk için: 340,43 TL'den 379,72 TL'ye çıktı.

Memur maaş katsayısındaki artış toplu sözleşme ikramiyelerine de yansıdı. Aylık olarak ödenen bu ikramiye, 641,81 TL'den 715,87 TL'ye yükseldi.

Mesleklere Göre Yeni Maaşlar

Hem maaş artışı hem de ek ödemelerle birlikte bazı meslek gruplarının zamlı maaşları şöyle oldu:

Öğretmen (1/4): 52 bin 935 TL

Uzman Öğretmen (1/4): 58 bin 663 TL

Polis (8/1): 58 bin 938 TL

Hemşire (5/1): 53 bin 465 TL