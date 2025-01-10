O kişiler erken emekli olmaya başladı; SGK’dan erken emeklilik kararı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), engelli çocuğa sahip annelere özel avantajlar sunarak onların daha erken emekli olabilmesini sağlıyor. Bu düzenleme, özellikle çalışma hayatında zorluklar yaşayan ve çocuklarının bakımına odaklanan annelere büyük kolaylık sağlıyor.

Erken Emeklilik Hakkı ve Şartlar SGK'nın sunduğu erken emeklilik hakkından yararlanabilmek için, kadının engelli bir çocuğa sahip olması gerekmektedir. Bu avantaj, engelli çocuğu olan kadınlara, prim gün sayılarının dörtte biri kadar ilave hizmet süresi kazandırır. Ayrıca, emeklilik yaşında da indirim yapılır.

Bu düzenleme, kadınların emeklilik yaşını erkene çekmelerine ve daha kısa sürede emekli olmalarına yardımcı olur. İlgili düzenleme, 1 Ekim 2008 tarihinden sonra prim ödemeye başlayan sigortalılar için geçerlidir. Bu süreçte, engelli çocuğa sahip kadın sigortalılar, çocuğunun bakımında ciddi zorluklar yaşadıkları göz önünde bulundurularak prim desteği alır ve yaş haddinden indirim elde ederler.

Kimler Yararlanabilir? Bu düzenlemeden sadece kadın sigortalılar faydalanabilir. Kadın sigortalılar; SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında çalışan, isteğe bağlı sigortalı veya ev kadınları olabilir.