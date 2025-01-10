O kişiler erken emekli olmaya başladı; SGK’dan erken emeklilik kararı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), engelli çocuğa sahip annelere özel avantajlar sunarak onların daha erken emekli olabilmesini sağlıyor. Bu düzenleme, özellikle çalışma hayatında zorluklar yaşayan ve çocuklarının bakımına odaklanan annelere büyük kolaylık sağlıyor.
SGK'nın sunduğu erken emeklilik hakkından yararlanabilmek için, kadının engelli bir çocuğa sahip olması gerekmektedir. Bu avantaj, engelli çocuğu olan kadınlara, prim gün sayılarının dörtte biri kadar ilave hizmet süresi kazandırır. Ayrıca, emeklilik yaşında da indirim yapılır.
Bu düzenleme, kadınların emeklilik yaşını erkene çekmelerine ve daha kısa sürede emekli olmalarına yardımcı olur. İlgili düzenleme, 1 Ekim 2008 tarihinden sonra prim ödemeye başlayan sigortalılar için geçerlidir. Bu süreçte, engelli çocuğa sahip kadın sigortalılar, çocuğunun bakımında ciddi zorluklar yaşadıkları göz önünde bulundurularak prim desteği alır ve yaş haddinden indirim elde ederler.
Bu düzenlemeden sadece kadın sigortalılar faydalanabilir. Kadın sigortalılar; SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında çalışan, isteğe bağlı sigortalı veya ev kadınları olabilir.
Evlat edinilen engelli çocuklar da bu haktan yararlanabilir, ancak evlat edinme işlemi sonrasında çocuğun engelli olduğu tespit edilmelidir.
Engelli çocuğa sahip annelerin bu avantajdan yararlanabilmesi için SGK'ya başvuru yapmaları gerekir. Başvuru için, çocuğun engelli olduğunu kanıtlayan bir sağlık kurulu raporu gerekir. Raporun alınmasının ardından, SGK, kadının emeklilik tarihini ve prim sürelerini güncelleyerek gerekli indirim ve ilave süreyi belirler.
Birden fazla engelli çocuğa sahip olan anneler, her çocuk için ayrı ayrı başvuru yapabilirler, ancak yalnızca bir çocuk için prim desteği ve yaş indirimi uygulanır.
Kaynak: https://www.sgk.gov.tr/Content/Post/c48be498-1e9c-4465-b7cd-fdfe15784589/Emekli-Kavrami-2022-05-15-05-14-44
Derleme: takvim.com.tr