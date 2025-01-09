Emeklinin zam hesabı tamam: e-Devlet’te güncellemeler yapıldı! Ek ödemeye bak yeni kök aylığını gör

26 İLE ÇARPMAK YETECEK

Ek ödeme oranı yüzde 4 olanlar, e-Devlet'teki 'Emekli Ödeme Bilgileri'nde çıkan yeni ek ödeme tutarını 25 ile çarparak yeni kök aylığını görebiliyor. Yeni ek ödeme tutarı 26 ile çarpıldığında da ek ödeme ile kök aylığın toplamı ortaya çıkıyor. Ek ödeme oranı yüzde 5 olanlar ise e-Devlet'te görünen yeni ek ödeme tutarını 20 ile çarparak yeni kök aylığını, 21 ile çarparak da yeni ek ödeme ile kök aylığının toplamını görebiliyor.

14 BİN 469 TL'NİN ALTINDAYSA

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ayrıca taban aylık da 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltiliyor. Buna göre; Ocak zammı yansıtılmış kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı 14 bin 469 liranın altında çıkanlara verilecek para, Hazine desteği (5510 Ek 19 ödemesi) kapsamında yapılacak ilaveyle 14 bin 469 liraya tamamlanacak. Üstünde çıkanlar ise Ocak zammıyla hesaplanmış yeni kök aylık ve ek ödemesini alacak.

TABAN AYLIK YASASI GELİYOR

En düşük emekli aylığı ödemesini 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltecek düzenleme, maaş ödeme tarihlerine yetişmesi için hızla yasalaştırılacak.

TBMM Genel Kurulu'nda halen Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor. Düzenlemenin bir önergeyle bu kanun teklifine eklenmesinin planlandığı belirtiliyor.