Emeklinin zam hesabı tamam: e-Devlet’te güncellemeler yapıldı! Ek ödemeye bak yeni kök aylığını gör

Yaklaşık 16 milyon emekli, dul ve yetim Ocak zammını almak için gün sayıyor. Ocak ayı zam oranı belli olan emeklilere ödemeler ayın 17'sinde başlayacak.
SSK ve Bağ- Kur emeklilerine yüzde 15.75 zam ve düzenleme yetişirse 14 bin 469 lira taban aylık üzerinden ödeme yapılacak. Memur emeklilerine de açıklanacak tarihte zam farkı ödenecek. Bir yandan taban aylık artışı için yasal düzenleme çalışmaları başlarken, diğer yandan da Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), zamlı kök aylıkları ve ek ödemeleri hesapladı.
E-DEVLET'E GİRİLDİ
Emeklilerin yeni gelirlerinin ipucu da e-Devlet'ten geldi. e-Devlet uygulamasına SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 15.75, memur emeklilerinin yüzde 11.54 zamma göre hesaplanmış yeni ek ödeme bilgileri girildi.
SSK'lılar '4A Emekli Ödeme Bilgileri', Bağ-Kur'lular '4B Emekli Ödeme Bilgileri', memur emeklileri '4C Emekli Ödeme Bilgileri' bölümüne girerek Ocak ayı ek ödeme tutarlarını görebilecek.
Burada 'Ek Ödeme Tutarı' başlığının yanında yazan tutar emeklilerin Ocak zammına göre hesaplanmış yeni 'ek ödeme tutarı'nı gösteriyor. Emekliler buradan da yeni kök aylıklarını anlayabiliyor.
EK ÖDEME SINIRINA DİKKAT!
Emeklilerin ek ödeme oranı bu yılın ilk yarısında 9 bin 495 liranın altındaki kök aylıklarda aylığın yüzde 5'i, üstündekilerde yüzde 4'ü olarak hesaplanacak. Bu sınır 2024'ün ikinci yarısında 8 bin 513 liraydı.
26 İLE ÇARPMAK YETECEK
Ek ödeme oranı yüzde 4 olanlar, e-Devlet'teki 'Emekli Ödeme Bilgileri'nde çıkan yeni ek ödeme tutarını 25 ile çarparak yeni kök aylığını görebiliyor.
Yeni ek ödeme tutarı 26 ile çarpıldığında da ek ödeme ile kök aylığın toplamı ortaya çıkıyor. Ek ödeme oranı yüzde 5 olanlar ise e-Devlet'te görünen yeni ek ödeme tutarını 20 ile çarparak yeni kök aylığını, 21 ile çarparak da yeni ek ödeme ile kök aylığının toplamını görebiliyor.
14 BİN 469 TL'NİN ALTINDAYSA
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ayrıca taban aylık da 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltiliyor.
Buna göre; Ocak zammı yansıtılmış kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı 14 bin 469 liranın altında çıkanlara verilecek para, Hazine desteği (5510 Ek 19 ödemesi) kapsamında yapılacak ilaveyle 14 bin 469 liraya tamamlanacak.
Üstünde çıkanlar ise Ocak zammıyla hesaplanmış yeni kök aylık ve ek ödemesini alacak.
TABAN AYLIK YASASI GELİYOR
En düşük emekli aylığı ödemesini 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltecek düzenleme, maaş ödeme tarihlerine yetişmesi için hızla yasalaştırılacak.
TBMM Genel Kurulu'nda halen Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor. Düzenlemenin bir önergeyle bu kanun teklifine eklenmesinin planlandığı belirtiliyor.