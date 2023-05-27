Memura Emekli Sandığı’na 3+1 zam netleşti! %108 ek zam + 5.000 TL seyyanen artış! Öğretmen, polis, hemşire, uzman çavuşa Temmuz enflasyon farkıyla net tablo! 11.800, 12.000 TL alanlar...

Memur ve emekli için zam oranlarıyla ilgili bilgiler de ortaya çıkmaya başladı ve zamlı maaşların ne zaman yürürlüğe gireceği belirlendi. Ayrıca, önümüzdeki 3 ay boyunca alım gücünü artıracak önemli düzenlemeler yapılması planlanıyor. Emekliler ve asgari ücretliler için ise haziran ayında yeni Kabinenin belirlenmesinin ardından bir dizi düzenlemeler başlayacak. Ağustos ayında ise toplu sözleşme görüşmeleri gerçekleştirilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği gibi yeni dönemde enflasyon farkları, refah payı ve seyyanen artışlarla maaş zamları belirlenecek. İşte, emekli ve memur maaşlarıyla ilgili merak edilen tüm detaylar...