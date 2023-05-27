Memura Emekli Sandığı'na 3+1 zam netleşti! %108 ek zam + 5.000 TL seyyanen artış! Öğretmen, polis, hemşire, uzman çavuşa Temmuz enflasyon farkıyla net tablo! 11.800, 12.000 TL alanlar...
Memur ve memur emeklileri merakla Temmuz'da yapılacak maaş zammına odaklanmış durumda. Başkan Erdoğan Temmuz ayında %108 artış ile memur maaşlarının 22 bin liraya çıkacağını duyurdu. Eğer zam artışı aynı oranda olursa memur emeklileri en düşük 16 bin 465 TL maaş alacak. Polis, öğretmen, hemşire ve diğer mesleklerin maaşları da bu kapsamda artmış olacak. Peki, Temmuz'da memur maaşları kaç TL olacak? Meslek meslek maaşlar ne kadar artacak? İşte detaylar...
Memur ve emekli için zam oranlarıyla ilgili bilgiler de ortaya çıkmaya başladı ve zamlı maaşların ne zaman yürürlüğe gireceği belirlendi. Ayrıca, önümüzdeki 3 ay boyunca alım gücünü artıracak önemli düzenlemeler yapılması planlanıyor. Emekliler ve asgari ücretliler için ise haziran ayında yeni Kabinenin belirlenmesinin ardından bir dizi düzenlemeler başlayacak. Ağustos ayında ise toplu sözleşme görüşmeleri gerçekleştirilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği gibi yeni dönemde enflasyon farkları, refah payı ve seyyanen artışlarla maaş zamları belirlenecek. İşte, emekli ve memur maaşlarıyla ilgili merak edilen tüm detaylar...
Refah payıyla yüzde 30'a yükseltilen Ocak zammı ve 15 Ocak'ta yürürlüğe giren ek gösterge düzenlemesiyle bu yıla başlayan memurlara ve memur emeklilerine Temmuz'da ise yüzde 6 artış ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 8'i aşan kısmı üzerinden enflasyon farkı yansıtılacak.
4 AYDA YÜZDE 13.08 ÇIKTI
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, ilk 4 aylık enflasyon yüzde 15.21 olarak gerçekleşti. Buna göre yüzde 6'lık Temmuz zammı, enflasyon farkıyla birlikte yüzde 13.08'e ulaştı.