14.6 milyon 2002-2008 arası sigortalılara 12 ay kuralı geldi! O kişiler de EYT listesine girecek! 1 yıl içinde...

Milyonlarca kişinin rahat bir nefes aldığı yapılandırma sürecinde, prim borcu olan işverenler, Bağ-Kur'lular ve kendi primini ödeyenler için başvuru süresi 1 ay daha uzatıldı. Bu süreçte, Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan prim borcu bulunanlar ve diğer ilgili kişiler, vergi borçlarından kaynaklanan ödemelerini kolaylıkla yapabilecekler. Böylelikle EYT'den yararlanmaları kolaylaşacak. İşte tüm detaylar...