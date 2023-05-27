14.6 milyon 2002-2008 arası sigortalılara 12 ay kuralı geldi! O kişiler de EYT listesine girecek! 1 yıl içinde...
14 milyon 600 bin kişi ve 3 milyon 300 bin işletme, sigorta primi ve genel sağlık sigortası gibi borçlarını yapılandırma hakkından faydalanabiliyor. Bu yapılandırmadan, Bağ-Kur'lular ve kendi primini ödeyen kişiler de emeklilik hedeflerine daha kolay ulaşabilecekleri ödeme kolaylığından yararlanabilecekler. İşte konuya dair merak edilenler...
Milyonlarca kişinin rahat bir nefes aldığı yapılandırma sürecinde, prim borcu olan işverenler, Bağ-Kur'lular ve kendi primini ödeyenler için başvuru süresi 1 ay daha uzatıldı. Bu süreçte, Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan prim borcu bulunanlar ve diğer ilgili kişiler, vergi borçlarından kaynaklanan ödemelerini kolaylıkla yapabilecekler. Böylelikle EYT'den yararlanmaları kolaylaşacak. İşte tüm detaylar...
Fırsat Borç yapılandırmada başvuru süresi 1 ay uzatıldı. Prim borcu ya da eksik prim günü nedeniyle emekli olamayan EYT'lilere yeni fırsat doğdu. İşte detaylar...
Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim borcu bulanan işverenler, Bağ-Kur'lular, primini kendi ödeyenler de ödeme kolaylığından yararlanabilecek.
Böylece prim borcu, eksik primi bulunan EYT'liler de yapılandırma kolaylığından yararlanıp emekli olabilecek.