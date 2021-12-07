18 yaşını dolduran herkes parasını PTT'den çekebilir! 70 TL'den 12.037 TL'ye kadar destek müjdesi! İşte başvuru koşulları
70 TL'den 12.037 TL'ye kadar destek müjdesi! 18 yaşını dolduran herkes parasını PTT'den çekebilir! Devletin vatandaşa ödediği yardımlar kapsamında belgesini ibraz eden vatandaş onaylanması durumunda PTT şubesinden ödemesini derhal alabiliyor. Çoğu kişinin bilmediği bu yardımların başvuruları sürüyor. İhtiyacı olan vatandaşlar yardım ödemeleri yapılıyor. Destekler çalışan, çalışmayan, yaşlı, yeni doğmuş, bakıma muhtaç ve hasta gibi çeşitli durumlarda bulunan vatandaşlara sağlanan vatandaşların mağduriyetlerinin en aza indirilmesi adına ödenmektedir.
Binlerce kişiyi yakından ilgilendiren yardım ödemeleri hakkında ödeme miktarı, başvuru koşulları gibi tüm bilgileri haberimizde derledik. Devletin yaptığı destek ödemeleri arasında evde bakım aylığı, elektrik yardımı, iş görememezlik ödemesi, çeyiz parası, dar gelirliye konut katkısı, cenaze yardım parası, yolluk ödemesi, doğum izni yardımı ve süt parası gibi birçok destek ödemesi bulunuyor. Fazla bilinmeyen bu yardımlar devlet kurumları ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından sağlanmaktadır. Temmuz ayıyla birlikte vatandaşa yapılan ödemelerde artış yaşandı. Destek ödemeleri başvurunun onaylanması halinde direkt hesaplara yatırılmaya başlanıyor.
PTT ÜZERİNDEN YAPILAN ÖDEMELER
YOLLUK ÖDEMESİ YARDIMI: Tedavi için yol ve gündelik ödemesi sigortalının kendisine ve bakmakla yükümlü olduğu anne, baba, eş ve çocuklara PTT aracılığıyla yapılıyor. Bunun için kişinin tıbbi (organ nakli, kontrolü, kanser tedavisi, meslek hastalıkları, acil gibi haller) ve zorunlu nedenlerle yerleşim yeri dışında başka bir hastaneye sevki gerekiyor. Başvuru SGK il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezlerine yapılıyor. Ödemede 'karayoluyla şehirlerarası yolcu taşımacılığında uygulanacak taban ücret tarifesi' dikkate alınıyor.