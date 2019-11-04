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Memura ek gösterge zammı! Ek gösterge zammı maaşlara nasıl yansıyacak? Hangi memur ne kadar maaş alacak?

Memurların merakla beklediği 3600 ek gösterge için AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten müjde geldi. Çelik, "Bu konudaki yaklaşımız pozitif. Ekonomik faaliyetin mali disiplin içinde uygun bir takvime yerleştirilmesi ve meslekler arası dengeler gözetildiği için bütünsel bir çalışma yapılıyor" dedi. Peki, ek gösterge zammı ile birlikte kim, ne kadar alacak? Ek göstergedeki artış maaşlara nasıl yansıyacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, merak edilen soruları cevapladı. İşte memurların merakla beklediği 3600 ek gösterge ile ilgili tüm detaylar...

04.11.2019 07:54 - Son Güncelleme: 04.11.2019 07:54
Memura ek gösterge zammı! Ek gösterge zammı maaşlara nasıl yansıyacak? Hangi memur ne kadar maaş alacak?

Memurların merakla beklediği 3600 ek gösterge için AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten müjde geldi.

Memura ek gösterge zammı! Ek gösterge zammı maaşlara nasıl yansıyacak? Hangi memur ne kadar maaş alacak?

Çelik, "Bu konudaki yaklaşımız pozitif. Ekonomik faaliyetin mali disiplin içinde uygun bir takvime yerleştirilmesi ve meslekler arası dengeler gözetildiği için bütünsel bir çalışma yapılıyor" dedi.

Memura ek gösterge zammı! Ek gösterge zammı maaşlara nasıl yansıyacak? Hangi memur ne kadar maaş alacak?

● NEYİ DEĞİŞTİRECEK?
Ek göstergedeki artış, mevcut maaşları artırmakla birlikte, asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor.

Memura ek gösterge zammı! Ek gösterge zammı maaşlara nasıl yansıyacak? Hangi memur ne kadar maaş alacak?

Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte 1.5 milyona yakın polis, öğretmen, hemşire ve din görevlisinin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak.

Memura ek gösterge zammı! Ek gösterge zammı maaşlara nasıl yansıyacak? Hangi memur ne kadar maaş alacak?

Ek gösterge artışının emeklileri de kapsaması bekleniyor.

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