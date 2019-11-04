Memura ek gösterge zammı! Ek gösterge zammı maaşlara nasıl yansıyacak? Hangi memur ne kadar maaş alacak?
Memurların merakla beklediği 3600 ek gösterge için AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten müjde geldi. Çelik, "Bu konudaki yaklaşımız pozitif. Ekonomik faaliyetin mali disiplin içinde uygun bir takvime yerleştirilmesi ve meslekler arası dengeler gözetildiği için bütünsel bir çalışma yapılıyor" dedi. Peki, ek gösterge zammı ile birlikte kim, ne kadar alacak? Ek göstergedeki artış maaşlara nasıl yansıyacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, merak edilen soruları cevapladı. İşte memurların merakla beklediği 3600 ek gösterge ile ilgili tüm detaylar...
04.11.2019 07:54
- Son Güncelleme: 04.11.2019 07:54
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