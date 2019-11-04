GaleriEkonomi

En fazla altın bakın hangi ilimizde! işte altın zengini iller

Altın dünyada olduğu gibi ülkemizde de milyonlarca insan için başta gelen yatırım araçlarından bir tanesi. Birçok vatandaş, altına yatırım yaparak parasını değerlendirmek istiyor. Peki en çok altına sahip illerimiz hangisi? Türkiye'de yılın ilk 9 ayında en fazla altın mevduatına sahip kentler belli oldu. İşte "altın zengini" illerimiz.

04.11.2019 10:36 - Son Güncelleme: 04.11.2019 10:36
En fazla altın bakın hangi ilimizde! işte altın zengini iller

Türkiye'de, 2019'un 9 ayı itibarıyla en fazla altın mevduatına sahip kent 20 milyar 592 milyon 863 bin lirayla İstanbul oldu. Bu tutar, Türkiye'deki altın mevduatının neredeyse 3'te birinin İstanbul'da bulunduğunu gösterdi.

En fazla altın bakın hangi ilimizde! işte altın zengini iller

İstanbul'u 6 milyar 588 milyon 829 bin lirayla Ankara, 3 milyar 543 milyon 700 bin lirayla İzmir ve 2 milyar 281 milyon 481 bin lirayla da Bursa takip etti.

En fazla altın bakın hangi ilimizde! işte altın zengini iller

Bu dönemde Konya'da 1 milyar 867 milyon 657 bin liralık, Kocaeli'de 1 milyar 655 milyon 298 bin liralık, Antalya'da 1 milyar 652 milyon 282 bin liralık ve Adana'da 1 milyar 15 milyon 106 bin liralık altın mevduatına yatırım yapıldı.

En fazla altın bakın hangi ilimizde! işte altın zengini iller

Böylece 8 kentte altın mevduatı tutarının 1 milyar liranın üzerine çıktığı görüldü.

En fazla altın bakın hangi ilimizde! işte altın zengini iller

En düşük kentler Doğu'da!
Altın mevduatının en düşük olduğu kentler ise 32 milyon 535 bin lirayla Ardahan, 37 milyon 849 bin lirayla Bayburt, 42 milyon 297 bin lirayla Tunceli, 44 milyon 894 bin lirayla Kilis, 54 milyon 250 bin lirayla Iğdır, 62 milyon 824 bin lirayla Hakkari, 88 milyon 170 bin lirayla Gümüşhane, 88 milyon 973 bin lirayla Kars, 90 milyon 182 bin lirayla Muş ve 103 milyon 504 bin lirayla da Ağrı izledi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Memura ek gösterge zammı! Ek gösterge zammı maaşlara nasıl yansıyacak? Hangi memur ne kadar maaş alacak?
Memura ek gösterge zammı! Ek gösterge zammı maaşlara nasıl yansıyacak? Hangi memur ne kadar maaş alacak?