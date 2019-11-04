En fazla altın bakın hangi ilimizde! işte altın zengini iller

En düşük kentler Doğu'da!

Altın mevduatının en düşük olduğu kentler ise 32 milyon 535 bin lirayla Ardahan, 37 milyon 849 bin lirayla Bayburt, 42 milyon 297 bin lirayla Tunceli, 44 milyon 894 bin lirayla Kilis, 54 milyon 250 bin lirayla Iğdır, 62 milyon 824 bin lirayla Hakkari, 88 milyon 170 bin lirayla Gümüşhane, 88 milyon 973 bin lirayla Kars, 90 milyon 182 bin lirayla Muş ve 103 milyon 504 bin lirayla da Ağrı izledi.