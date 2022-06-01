Memura ek gösterge formülü! Alternatifli planlar hazırlandı... Taslaklarda neler var? İşte tüm detaylar

İŞTE FORMÜLLER

Dar kapsam olarak değerlendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi, lisans mezunu öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini içerirken; geniş kapsam ise kamuda ek göstergesi olmayan ve artmayan memurun kalmayacağı durumunu ifade ediyor.