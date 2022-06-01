Memura ek gösterge formülü! Alternatifli planlar hazırlandı... Taslaklarda neler var? İşte tüm detaylar
Ek gösterge düzenlemesi için çalışmalar tamamlanarak milyonların beklediği ek gösterge için alternatifli formüller hazırlandı. Dar ve geniş kapsamlı formüller Başkan Tayyip Erdoğan'a sunulacak...
01.06.2022 06:56 - Son Güncelleme: 01.06.2022 06:56
Öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polis başta olmak üzere milyonlarca memurun merakla beklediği 'Ek gösterge düzenlemesi için çalışmalar tamamlandı. Beştepe'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında 3600 ek gösterge toplantısı yapıldı.
İŞTE FORMÜLLER
Dar kapsam olarak değerlendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi, lisans mezunu öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini içerirken; geniş kapsam ise kamuda ek göstergesi olmayan ve artmayan memurun kalmayacağı durumunu ifade ediyor.
Ek gösterge rakamlarında yıllara yayılan kademeli geçiş de bir başka alternatif olarak gündemde duruyor.