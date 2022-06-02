5 aylık enflasyonla SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşına %38,94 zam! Mayıs TÜİK TÜFE %5,49! Temmuz maaş hesabı: 2500 TL üstü aylık alanlar...

Mayıs Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı. Emekli ve memurlar Temmuz ayında zam alacak. TÜİK 4 aylık enflasyon verilerini açıklamıştı. 2 aylık enflasyon oranları da açıklandıktan sonra milyonlarca kişinin ne kadar zam alacağı da kesinleşecek. Gözler şimdi Mayıs enflasyon rakamlarında. Mayıs Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlarına göre yeni hesaplamalar yapıldı. Buna göre geçtiğimiz ay (Mayıs) enflasyonun yüzde 5,49 oranında artması bekleniyor. İşte enflasyon oranına göre emekli ve memur zammı hesaplı tablo...