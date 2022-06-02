İlk kez duyanlar sudan çıkmış balığa dönebilir! Kasaya getirenin cebine para girecek! A101, Migros, BİM, Carrefoursa, ŞOK marketlerde...

Atığı iade edenler parasını geri alacak. BİM, ŞOK, A101, Migros ve tüm marketlerde geçerli! Yeni uygulama hayata geçirilecek. Milyonlarca kişi bekliyordu. Yurt dışındaki bazı ülkelerde geçerli olan uygulama bundan sonra ülkemizde de geçerli olacak. Duyanlar sudan çıkmış balığa dönebilir. Söz konusu sistem kağıt, plastik, cam ve metal kullanılarak üretilen ambalajlarda uygulanacak. 81 ildeki vatandaşlar yararlanabilecek. Ve harekete geçildi! İşte detaylar...