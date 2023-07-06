EYT, SSK, Bağkur emeklileri, memur zamlı enflasyon maaş farkları yattı mı? Yeni zamlı emekli memur maaşları ne zaman yatacak 2023? Temmuz ayı maaş ödeme takvimi 2023!

2023 Temmuz ayı emekli ve memur maaşlarının hangi tarihte yatacağı milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından maaşlara yatacak zam oranı bu kapsamda netleşmiş olacak. Şimdi bütün gözler haziran ayı enflasyon verilerine kilitlendi. Peki, zamlı emekli ve memur maaşları ne zaman hesaplara yatar? İşte detaylar...