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MEMURA 5 AYLIK FARK | Kasım enflasyonundan %10.40’lık zam çıktı | Emekli ve memur maaş zammına enflasyon farkı

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin Ocak zammı için bir veri daha TÜİK tarafından açıklandı. TÜİK'in açıkladığı Kasım ayı enflasyon rakamlarıyla memur ve memur emeklisine 5 aylık fark yüzde 10,40 çıktı. Peki kim ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni maaş hesaplaması...

Çığıl Ön Yener takvim.com.tr Çığıl Ön Yener
Giriş Tarihi :03 Aralık 2024 , 10:03 Güncelleme Tarihi :04 Aralık 2024 , 08:07
MEMURA 5 AYLIK FARK | Kasım enflasyonundan %10.40’lık zam çıktı | Emekli ve memur maaş zammına enflasyon farkı

Memur ve memur emeklilerinin maaş zamlarını etkileyecek veriyi TÜİK açıkladı. Kasım ayı enflasyon yüzde 2,24 olurken memur ve memur emeklisinin merakla beklediği 6 aylık enflasyon farkı için sadece bir veri kaldı.

MEMURA 5 AYLIK FARK | Kasım enflasyonundan %10.40’lık zam çıktı | Emekli ve memur maaş zammına enflasyon farkı

Ocak ayında Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında yüzde 6 zam ve 2024'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı üzerinden fark alacak memurlara ve memur emeklilerine, bugün açıklanan enflasyon verileriyle önemli ipucu geldi.

MEMURA 5 AYLIK FARK | Kasım enflasyonundan %10.40’lık zam çıktı | Emekli ve memur maaş zammına enflasyon farkı

FARK KESİNLEŞTİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 3.23, Ağustos ayı enflasyonunu yüzde 2.47, Eylül enflasyonunu yüzde 2.97, Ekim ayı enflasyonunu yüzde 2.88 olarak açıklamıştı. 4 aylık enflasyon yüzde 12.06 gerçekleşmiş, bu orana göre memurlara ve memur emeklilerine yüzde 1.87 enflasyon farkı çıkmıştı. Bu oranla memurların ve emeklilerinin Ocak zammı yüzde 7.99'a ulaşmıştı.

TÜİK kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı

MEMURA 5 AYLIK FARK | Kasım enflasyonundan %10.40’lık zam çıktı | Emekli ve memur maaş zammına enflasyon farkı

5 AYLIK TÜFE'YE GÖRE ZAM ORANI

Bugün de Kasım ayı enflasyonu belli oldu. Kasım'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 2,24 arttı. Buna göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 14,57 oldu.

MEMURA 5 AYLIK FARK | Kasım enflasyonundan %10.40’lık zam çıktı | Emekli ve memur maaş zammına enflasyon farkı

Memurlar ve memur emeklilerine 5 ayda yüzde 4,15 enflasyon farkı oluştu. Böylece memurların ve memur emeklilerinin yüzde 6'lık Ocak zammı yüzde 10,40'a ulaştı. Bu oran kalan Aralık ayı enflasyon verisine göre daha da artacak. Kesin oran 3 Ocak'ta belli olacak.

MEMURA 5 AYLIK FARK | Kasım enflasyonundan %10.40’lık zam çıktı | Emekli ve memur maaş zammına enflasyon farkı

İŞTE MERKEZ'İN TAHMİNİ

Ocak zammı için ipuçları da bulunuyor. Merkez Bankası'nın 2024 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 44. Bu tahmine göre, ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 15.45 olarak bekleniyor. Memurlar ve memur emeklileri bu orana göre yüzde 4.95 enflasyon farkıyla birlikte yüzde 11.25 zam alabilecek. En düşük maaş memurlarda 43 bin 616, memur emeklilerinde 19 bin 566 lirayı bulacak.

MEMURA 5 AYLIK FARK | Kasım enflasyonundan %10.40’lık zam çıktı | Emekli ve memur maaş zammına enflasyon farkı

SON ANKETLER NE DİYOR?

Ekonomistlerle yapılan anketlerde ise 2024 yılı enflasyonu tahminleri yüzde 44.81-yüzde 45.20 aralığında bulunuyor. 2024 enflasyonu yüzde 44.81 olursa, ikinci 6 aylık TÜFE yüzde 16.09 çıkacak. Buna göre, memurlar ve memur emeklileri yüzde 5.54 enflasyon farkıyla birlikte yüzde 11.87 zam alabilecek.

MEMURA 5 AYLIK FARK | Kasım enflasyonundan %10.40’lık zam çıktı | Emekli ve memur maaş zammına enflasyon farkı

2024 enflasyonunun yüzde 45.20 çıkması halinde de 6 aylık enflasyon yüzde 16.41 olacak. Bu durumda memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 5.83'e ulaşacak. Zam oranı da bu farkla birlikte yüzde 12.18'i bulacak. Bu oranlara göre en düşük maaş memurlarda 43 bin 859-43 bin 980, memur emeklilerinde 19 bin 675-19 bin 730 lira seviyesine çıkacak.

MEMURA 5 AYLIK FARK | Kasım enflasyonundan %10.40’lık zam çıktı | Emekli ve memur maaş zammına enflasyon farkı

MEMURA EN AZ 43 BİN 283 TL

TABAN AYLIKLAR

Memur
Mevcut maaş: 39.205,71
% 10.40 zamlı: 43.283,10

Memur emeklisi
Mevcut maaş: 17.588,10
% 10.40 zamlı: 19.417,26

MEMURA 5 AYLIK FARK | Kasım enflasyonundan %10.40’lık zam çıktı | Emekli ve memur maaş zammına enflasyon farkı

MESLEKLERE GÖRE MEMUR MAAŞLARI

Şube müdürü (Üni. mez.) 1/4
Mevcut maaş: 59.467
% 10.40 zamlı: 65.651,57

Memur (Üni. mez.) 9/1
Mevcut maaş: 40.817
% 10.40 zamlı: 45.061,97

MEMURA 5 AYLIK FARK | Kasım enflasyonundan %10.40’lık zam çıktı | Emekli ve memur maaş zammına enflasyon farkı

Uzman öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 52.568
% 10.40 zamlı: 58.035,07

Öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 47.433
% 10.40 zamlı: 52.366,03

MEMURA 5 AYLIK FARK | Kasım enflasyonundan %10.40’lık zam çıktı | Emekli ve memur maaş zammına enflasyon farkı

Başkomiser 3/1
Mevcut maaş: 58.338
% 10.40 zamlı: 64.405,15

Polis memuru 8/1
Mevcut maaş: 52.816
% 10.40 zamlı: 58.308,86

MEMURA 5 AYLIK FARK | Kasım enflasyonundan %10.40’lık zam çıktı | Emekli ve memur maaş zammına enflasyon farkı

Uzman doktor 1/4
Mevcut maaş: 97.836
% 10.40 zamlı: 108.010,94

Hemşire- (Üni. mez.) 5/1
Mevcut maaş: 47.909
% 10.40 zamlı: 52.891,54

Mühendis 1/4
Mevcut maaş: 60.663
% 10.40 zamlı: 66.971,95

MEMURA 5 AYLIK FARK | Kasım enflasyonundan %10.40’lık zam çıktı | Emekli ve memur maaş zammına enflasyon farkı

Teknisyen (Lise mez.) 11/1
Mevcut maaş: 42.313
% 10.40 zamlı: 46.713,55

Profesör 1/4
Mevcut maaş: 86.378
% 10.40 zamlı: 95.361,31

Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut maaş: 57.243
% 10.40 zamlı: 63.196,27

MEMURA 5 AYLIK FARK | Kasım enflasyonundan %10.40’lık zam çıktı | Emekli ve memur maaş zammına enflasyon farkı

Vaiz 1/4
Mevcut maaş: 49.582
% 10.40 zamlı: 54.738,53

Avukat 1/4
Mevcut maaş: 57.028
% 10.40 zamlı: 62.958,91

Not: Aile yardımı (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil.

MEMURA 5 AYLIK FARK | Kasım enflasyonundan %10.40’lık zam çıktı | Emekli ve memur maaş zammına enflasyon farkı

MEMUR EMEKLİLERİ

Müsteşar (1/1)
Mevcut maaş: 63.947,22
% 10.40 zamlı: 70.597,73

Genel müdür (1/1)
Mevcut maaş: 56.597,38
% 10.40 zamlı: 62.483,51

MEMURA 5 AYLIK FARK | Kasım enflasyonundan %10.40’lık zam çıktı | Emekli ve memur maaş zammına enflasyon farkı

Şube müdürü (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20
% 10.40 zamlı: 29.114,91

Memur (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 21.479,71
% 10.40 zamlı: 23.713,60

MEMURA 5 AYLIK FARK | Kasım enflasyonundan %10.40’lık zam çıktı | Emekli ve memur maaş zammına enflasyon farkı

Öğretmen (1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20
% 10.40 zamlı: 29.114,91

Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Mevcut maaş: 37.165,47
% 10.40 zamlı: 41.030,68

MEMURA 5 AYLIK FARK | Kasım enflasyonundan %10.40’lık zam çıktı | Emekli ve memur maaş zammına enflasyon farkı

Başkomiser (1/4)
Mevcut maaş: 27.046,63
% 10.40 zamlı: 29.859,48

Polis memuru (1/4)
Mevcut maaş: 26.594,78
% 10.40 zamlı: 29.360,64

MEMURA 5 AYLIK FARK | Kasım enflasyonundan %10.40’lık zam çıktı | Emekli ve memur maaş zammına enflasyon farkı

Hemşire (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20
% 10.40 zamlı: 29.114,91

Mühendis (1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20
% 10.40 zamlı: 29.114,91

MEMURA 5 AYLIK FARK | Kasım enflasyonundan %10.40’lık zam çıktı | Emekli ve memur maaş zammına enflasyon farkı

Teknisyen (Lise -1/4)
Mevcut maaş: 18.933,32
% 10.40 zamlı: 20.902,39

MEMURA 5 AYLIK FARK | Kasım enflasyonundan %10.40’lık zam çıktı | Emekli ve memur maaş zammına enflasyon farkı

Pratisyen hekim (1/4)
Mevcut maaş: 46.131,31
% 10.40 zamlı: 50.928,97

Profesör (1/4)
Mevcut maaş: 50.482,90
% 10.40 zamlı: 55.733,12

MEMURA 5 AYLIK FARK | Kasım enflasyonundan %10.40’lık zam çıktı | Emekli ve memur maaş zammına enflasyon farkı

İmam-hatip
Mevcut maaş: 26.372,20
% 10.40 zamlı: 29.114,91

Avukat (1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20
% 10.40 zamlı: 29.114,91

MEMURA 5 AYLIK FARK | Kasım enflasyonundan %10.40’lık zam çıktı | Emekli ve memur maaş zammına enflasyon farkı

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MEMURA 5 AYLIK FARK | Kasım enflasyonundan %10.40’lık zam çıktı | Emekli ve memur maaş zammına enflasyon farkı
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