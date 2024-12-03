MEMURA 5 AYLIK FARK | Kasım enflasyonundan %10.40’lık zam çıktı | Emekli ve memur maaş zammına enflasyon farkı

İŞTE MERKEZ'İN TAHMİNİ Ocak zammı için ipuçları da bulunuyor. Merkez Bankası'nın 2024 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 44. Bu tahmine göre, ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 15.45 olarak bekleniyor. Memurlar ve memur emeklileri bu orana göre yüzde 4.95 enflasyon farkıyla birlikte yüzde 11.25 zam alabilecek. En düşük maaş memurlarda 43 bin 616, memur emeklilerinde 19 bin 566 lirayı bulacak.

SON ANKETLER NE DİYOR? Ekonomistlerle yapılan anketlerde ise 2024 yılı enflasyonu tahminleri yüzde 44.81-yüzde 45.20 aralığında bulunuyor. 2024 enflasyonu yüzde 44.81 olursa, ikinci 6 aylık TÜFE yüzde 16.09 çıkacak. Buna göre, memurlar ve memur emeklileri yüzde 5.54 enflasyon farkıyla birlikte yüzde 11.87 zam alabilecek.

2024 enflasyonunun yüzde 45.20 çıkması halinde de 6 aylık enflasyon yüzde 16.41 olacak. Bu durumda memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 5.83'e ulaşacak. Zam oranı da bu farkla birlikte yüzde 12.18'i bulacak. Bu oranlara göre en düşük maaş memurlarda 43 bin 859-43 bin 980, memur emeklilerinde 19 bin 675-19 bin 730 lira seviyesine çıkacak.



MEMURA EN AZ 43 BİN 283 TL TABAN AYLIKLAR Memur

Mevcut maaş: 39.205,71

% 10.40 zamlı: 43.283,10 Memur emeklisi

Mevcut maaş: 17.588,10

% 10.40 zamlı: 19.417,26