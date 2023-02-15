Memura 4'lü destek kalkanı! Ücretli öğretmenlere tam maaş ödenecek! İdari izin, esnek çalışma, özlük hakları... Kimler yararlanacak? 30 Haziran 2023'e kadar...
Deprem bölgesindeki memurlar ile tüm Türkiye'deki ücretli öğretmenler için önemli kararlar geldi. Deprem bölgesindeki memurlara esnek çalışma ve idari izin için kararı valilikler verirken, bu kişiler çalışılmayan sürelerde görevini fiilen yerine getirmiş sayılacak. Mali, sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı tutulacak. Okulların tatile girmesi nedeniyle göreve giremeyen ücretler de öğretmenler ise tüm haklarını alacak.
15.02.2023 12:38 - Son Güncelleme: 15.02.2023 12:38