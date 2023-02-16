1999 ö. sigortalı + SSK, Bağkur'lu 20-25 yılla EYT'de NİHAİ kadroda! EYT'de Meclis'e SON 6! 3600'den kısmi emeklilik listesi açıklandı! Staj, prim eşitliği, intibak...

Deprem bölgesindeki vatandaşlar için her imkan seferber edilirken, pek çok kolaylık da sağlanıyor. Bunlardan biri de EYT'liler için. 10 ildeki vatandaşlardan borçlanma ve ihya başvurusunda bulunanlara ek süre verildi. Peki kimler nasıl yararlanacak? Ödeme tutarlarında bir değişiklik olacak mı? Takvim.com.tr Emeklilikte Yaşa Takılanların merak ettiği soruları yanıtladı.