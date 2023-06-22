Hemen bunu yapın! Altın birikimi yapanlar dikkat! İslam Memiş'ten son 5 saat uyarısı geldi!
İslam Memiş'ten son 5 saat uyarısı geldi! FED'in faiz kararları, ons altın fiyatlarını etkileyerek küresel piyasalarda dalgalanmalara neden olurken, Türk lirasının değeri ise dövizin performansına bağlı olarak belirlenmektedir. Dolayısıyla, Türk lirasının seviyesi önemli bir faktör olarak gram ve çeyrek altın fiyatlarını etkilemektedir. Bu durumda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarının ardından alınan kararlar büyük bir önem taşır.
ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz artırım sürecinin sona ermesi, küresel ölçekte hala etkisini sürdürüyor. Türkiye ise Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından göreve başlayan yeni ekonomi yönetiminin izleyeceği adımları merakla bekliyor. 22 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı, yeni ekonomi yönetiminin ilk önemli sınavı olacak.
Altın yatırımcılarının dikkatle beklediği TCMB'nin açıklamalarıyla ilgili olarak altın ve para uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarındaki gelişmeleri değerlendirdi.
Altının uzun vadeli beklentilerini pozitif yönde koruduğunu belirten Memiş, yakın tarihli fiyat hareketlerini ise şu şekilde açıkladı: "Ons altında 1966 ve 1976 dolar direnç seviyeleri bulunuyor. Ancak, daha önce de belirttiğim gibi yükselişlerin kalıcı olmayacağı uyarısında bulunmuştum. Tekrar 1940 dolar seviyesinin altına inildi ve özellikle dolar endeksindeki toparlanma ile ons altının fiyatında düşüşler devam edebilir."
Memiş, XAU/USD paritesinin yılın geri kalanında yukarı yönlü hareketler sergileyeceğini ve 2250 ve sonrasında 2350 dolar seviyelerinin yıl sonuna kadar kırılmasını beklediğini ifade etti. Gram altının ise 1475 lira seviyesinde olduğunu belirten Memiş, bu seviyenin altına düşülmesi durumunda üçüncü bir alım fırsatı doğacağını söyledi. Memiş, önümüzdeki haftalarda en azından Türk lirası bazında altın fiyatlarının yükselmesinin muhtemel olduğunu vurguladı.