Hemen bunu yapın! Altın birikimi yapanlar dikkat! İslam Memiş’ten son 5 saat uyarısı geldi!

Memiş, XAU/USD paritesinin yılın geri kalanında yukarı yönlü hareketler sergileyeceğini ve 2250 ve sonrasında 2350 dolar seviyelerinin yıl sonuna kadar kırılmasını beklediğini ifade etti. Gram altının ise 1475 lira seviyesinde olduğunu belirten Memiş, bu seviyenin altına düşülmesi durumunda üçüncü bir alım fırsatı doğacağını söyledi. Memiş, önümüzdeki haftalarda en azından Türk lirası bazında altın fiyatlarının yükselmesinin muhtemel olduğunu vurguladı.