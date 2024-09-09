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SSK ve BAĞ-KURLUNUN MAAŞINA OVP AYARI | Ocak zammı için tahminler 5'e çıktı! SSK ve Bağ-Kurluya zamlı maaş hesaplaması

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşlarına Ocak ayında gelecek olan zammın ne kadar olacağını merak ediyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan OVP tahminlerinin ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaş hesabına bir oran daha eklendi. İşte kalem kalem yeni maaşlar...

Çığıl Ön Yener takvim.com.tr Çığıl Ön Yener
Giriş Tarihi 09 Eylül 2024, 10:25 Güncelleme Tarihi09 Eylül 2024, 10:44
SSK ve BAĞ-KURLUNUN MAAŞINA OVP AYARI | Ocak zammı için tahminler 5’e çıktı! SSK ve Bağ-Kurluya zamlı maaş hesaplaması 1

Bu yıl kök aylıklarına toplam yüzde 86.16 zam yansıtılan SSK ve Bağ-Kur emeklileri gözünü şimdiden 2025'e çevirdi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2025 yılına yeni maaşla başlayacak. Yılın ilk ayında maaşlara 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak.

SSK ve BAĞ-KURLUNUN MAAŞINA OVP AYARI | Ocak zammı için tahminler 5’e çıktı! SSK ve Bağ-Kurluya zamlı maaş hesaplaması 2

Şu ana kadar sadece iki veri belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 3.23, Ağustos enflasyonunu 2.47 olarak açıkladı. 2 aylık enflasyon yüzde 5.78 çıktı, geriye 4 veri kaldı. Artış merakla beklenirken, enflasyona yani emeklilerin zam oranına ilişkin pek çok ipucu da bulunuyor.

SSK ve BAĞ-KURLUNUN MAAŞINA OVP AYARI | Ocak zammı için tahminler 5’e çıktı! SSK ve Bağ-Kurluya zamlı maaş hesaplaması 3

OVP NE DİYOR?
Orta Vadeli Program'da 2024 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 41.5 olarak tahmin edildi. Bu tahmin gerçekleşirse, ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı yüzde 13.44 olarak gerçekleşecek. Ancak tek tahmin buradan gelmedi. Ekonomistlerle yapılan beklenti anketleri de Ocak zamlarına ilişkin ipuçları veriyor. Bu kapsamda 4 anket bulunuyor.

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