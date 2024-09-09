SSK ve BAĞ-KURLUNUN MAAŞINA OVP AYARI | Ocak zammı için tahminler 5'e çıktı! SSK ve Bağ-Kurluya zamlı maaş hesaplaması

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşlarına Ocak ayında gelecek olan zammın ne kadar olacağını merak ediyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan OVP tahminlerinin ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaş hesabına bir oran daha eklendi. İşte kalem kalem yeni maaşlar...
Bu yıl kök aylıklarına toplam yüzde 86.16 zam yansıtılan SSK ve Bağ-Kur emeklileri gözünü şimdiden 2025'e çevirdi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2025 yılına yeni maaşla başlayacak. Yılın ilk ayında maaşlara 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak.
Şu ana kadar sadece iki veri belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 3.23, Ağustos enflasyonunu 2.47 olarak açıkladı. 2 aylık enflasyon yüzde 5.78 çıktı, geriye 4 veri kaldı. Artış merakla beklenirken, enflasyona yani emeklilerin zam oranına ilişkin pek çok ipucu da bulunuyor.
OVP NE DİYOR?
Orta Vadeli Program'da 2024 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 41.5 olarak tahmin edildi. Bu tahmin gerçekleşirse, ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı yüzde 13.44 olarak gerçekleşecek. Ancak tek tahmin buradan gelmedi. Ekonomistlerle yapılan beklenti anketleri de Ocak zamlarına ilişkin ipuçları veriyor. Bu kapsamda 4 anket bulunuyor.