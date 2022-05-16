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Memura 3’lü zam! Maaş, aile yardımı ve ikramiye zammı geliyor! İşte yeni tutarlar...

Temmuz'da memurların maaşlarıyla birlikte aile yardımı ve toplu sözleşme ikramiyesi de artacak. Yeni kazançlar için ipuçları da var. İşte tüm detaylar...

Çığıl Ön Yener
16.05.2022 06:57 - Son Güncelleme: 16.05.2022 06:57
Memura 3’lü zam! Maaş, aile yardımı ve ikramiye zammı geliyor! İşte yeni tutarlar...

Temmuz, memurlar ve emekliler başta olmak üzere milyonlarca kişi için zam ayı olacak.

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Memura 3’lü zam! Maaş, aile yardımı ve ikramiye zammı geliyor! İşte yeni tutarlar...

Memurlara yüzde 7 zam ve 2022'nin ilk 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

Memura 3’lü zam! Maaş, aile yardımı ve ikramiye zammı geliyor! İşte yeni tutarlar...

Maaşlarla birlikte aile yardımı ve toplu sözleşme ikramiyesi de yükselecek.

Memura 3’lü zam! Maaş, aile yardımı ve ikramiye zammı geliyor! İşte yeni tutarlar...

NASIL DEĞİŞECEK?
Şu ana kadar 4 aylık enflasyon belli oldu. Ocak-Nisan enflasyonu yüzde 31.71 çıktı.

Memura 3’lü zam! Maaş, aile yardımı ve ikramiye zammı geliyor! İşte yeni tutarlar...

Buna göre, memurlara yüzde 24.21 fark oluştu, Temmuz zammı yüzde 31.31'e ulaştı.

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