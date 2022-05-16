Memura 3’lü zam! Maaş, aile yardımı ve ikramiye zammı geliyor! İşte yeni tutarlar...
Temmuz'da memurların maaşlarıyla birlikte aile yardımı ve toplu sözleşme ikramiyesi de artacak. Yeni kazançlar için ipuçları da var. İşte tüm detaylar...
16.05.2022 06:57 - Son Güncelleme: 16.05.2022 06:57
Memurlara yüzde 7 zam ve 2022'nin ilk 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.
NASIL DEĞİŞECEK?
Şu ana kadar 4 aylık enflasyon belli oldu. Ocak-Nisan enflasyonu yüzde 31.71 çıktı.