4757’ye kısa mesaj göndermeniz yeterli oluyor! Banka kartı olanların dikkatine benzinde 75 TL indirim müjdesi!

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Kamu bankalarından Ziraat Bankası, yeni dönemde çeşitli faktörlere bağlı olarak zamlanan akaryakıt ve market ürünlerine karşın, iki yeni kampanya geliştirdiğini duyurdu.
Türkiye'nin önde gelen kamu bankalarından birisi olarak hizmetlerini sürdüren Ziraat Bankası, 31 Mayıs tarihine kadar geçerliliği olan iki kampanyasının ayrıntılarını duyurdu. Bankanın market ve akaryakıt harcaması yapan müşterileri için özel olarak geliştirdiği kampanyaları kapsamında 175 TL tutarında hediye para kazanımın sağlanabileceği bildirildi.
Market ihtiyaçlarını karşılarken bütçelerinin zorlandığını tespit eden vatandaşlar, destek arayışına çıktılar. Bu noktada devreye giren Ziraat Bankası, mevcut Bankkart kullanıcıları için yeni bir kampanya geliştirdiğini açıkladı.
Ziraat Bankası tarafından duyurulmuş olan ve 31 Mayıs tarihine kadar başvurulara açık olan market kampanyasına göre 1500 TL ve üzeri tutarlarda harcama yapan tüm mevcut müşterilere, 100 TL tutarında Bankkart Lira hediyesinin verileceği bilgisi kaydedildi.