Memura 3'lü formülle kademeli zam geliyor! %90 artış + Emekli Sandığı'na 14 bin 672 TL çıplak maaş! %55 oransal + 5.000 TL seyyanen + Refah Payı! 11.800, 12.000 TL üstü alanlar...
Temmuz zammı için geri sayım sona eriyor. Temmuz'da en düşük memur maaşı 22 bin liraya çıkacak. Kamu görevlilerine uygulanacak artışla 3 formül gündeme geldi. Bu artış memur emeklilerine de yansıyacak. Kabine toplantısında gündeme getirilecek memur zammı için şimdiden formüller merak edildi. İşte konu hakkında merak edilenler ve yeni maaş tablosu haberimizde...
Yılın ikinci maaş zammı temmuz ayı içerisinde gerçekleşecek. Milyonlarca emekliden memura, yaşlıdan engelliye varana kadar herkesin geliri zam oranı doğrultusunda artacak. Peki kim ne kadar zam alacak? Emekli ve memurun zam oranı yüzde kaç olacak? İşte tüm merak edilenler haberimizde...
MİLYONLARCA çalışanın ve emeklinin Temmuz zammı için kollar sıvandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "En düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkaracağız" müjdesi için düğmeye basıldı.
Temmuz'da hayata geçirilecek bu düzenlemenin diğer memurlara ve emeklilere nasıl yansıyacağı merak konusu olurken, 22 bin lira için 3 formül gündeme geldi.
İLK FORMÜL ORANSAL ZAM
Halen en düşük memur aylığı 11 bin 848 lira seviyesinde bulunuyor. Eğer Temmuz zammı tamamen oransal olarak uygulanırsa, yaklaşık yüzde 90'a varan artış söz konusu olacak.