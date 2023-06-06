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Haberler Ekonomi Memura 3'lü formülle kademeli zam geliyor! %90 artış + Emekli Sandığı'na 14 bin 672 TL çıplak maaş! %55 oransal + 5.000 TL seyyanen + Refah Payı! 11.800, 12.000 TL üstü alanlar...

Memura 3'lü formülle kademeli zam geliyor! %90 artış + Emekli Sandığı'na 14 bin 672 TL çıplak maaş! %55 oransal + 5.000 TL seyyanen + Refah Payı! 11.800, 12.000 TL üstü alanlar...

Temmuz zammı için geri sayım sona eriyor. Temmuz'da en düşük memur maaşı 22 bin liraya çıkacak. Kamu görevlilerine uygulanacak artışla 3 formül gündeme geldi. Bu artış memur emeklilerine de yansıyacak. Kabine toplantısında gündeme getirilecek memur zammı için şimdiden formüller merak edildi. İşte konu hakkında merak edilenler ve yeni maaş tablosu haberimizde...

takvim.com.tr
06.06.2023 11:59 - Son Güncelleme: 06.06.2023 11:59
Memura 3’lü formülle kademeli zam geliyor! %90 artış + Emekli Sandığı’na 14 bin 672 TL çıplak maaş! %55 oransal + 5.000 TL seyyanen + Refah Payı! 11.800, 12.000 TL üstü alanlar...

Yılın ikinci maaş zammı temmuz ayı içerisinde gerçekleşecek. Milyonlarca emekliden memura, yaşlıdan engelliye varana kadar herkesin geliri zam oranı doğrultusunda artacak. Peki kim ne kadar zam alacak? Emekli ve memurun zam oranı yüzde kaç olacak? İşte tüm merak edilenler haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Memura 3’lü formülle kademeli zam geliyor! %90 artış + Emekli Sandığı’na 14 bin 672 TL çıplak maaş! %55 oransal + 5.000 TL seyyanen + Refah Payı! 11.800, 12.000 TL üstü alanlar...

MİLYONLARCA çalışanın ve emeklinin Temmuz zammı için kollar sıvandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "En düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkaracağız" müjdesi için düğmeye basıldı.

Memura 3’lü formülle kademeli zam geliyor! %90 artış + Emekli Sandığı’na 14 bin 672 TL çıplak maaş! %55 oransal + 5.000 TL seyyanen + Refah Payı! 11.800, 12.000 TL üstü alanlar...

Temmuz'da hayata geçirilecek bu düzenlemenin diğer memurlara ve emeklilere nasıl yansıyacağı merak konusu olurken, 22 bin lira için 3 formül gündeme geldi.

Memura 3’lü formülle kademeli zam geliyor! %90 artış + Emekli Sandığı’na 14 bin 672 TL çıplak maaş! %55 oransal + 5.000 TL seyyanen + Refah Payı! 11.800, 12.000 TL üstü alanlar...

İLK FORMÜL ORANSAL ZAM

Halen en düşük memur aylığı 11 bin 848 lira seviyesinde bulunuyor. Eğer Temmuz zammı tamamen oransal olarak uygulanırsa, yaklaşık yüzde 90'a varan artış söz konusu olacak.

Memura 3’lü formülle kademeli zam geliyor! %90 artış + Emekli Sandığı’na 14 bin 672 TL çıplak maaş! %55 oransal + 5.000 TL seyyanen + Refah Payı! 11.800, 12.000 TL üstü alanlar...

Memurlara mevcut düzenleme kapsamında yüzde 6 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 8'i aşan kısmı üzerinden fark hesaplanacak.

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