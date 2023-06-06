Memura 3’lü formülle kademeli zam geliyor! %90 artış + Emekli Sandığı’na 14 bin 672 TL çıplak maaş! %55 oransal + 5.000 TL seyyanen + Refah Payı! 11.800, 12.000 TL üstü alanlar...

Yılın ikinci maaş zammı temmuz ayı içerisinde gerçekleşecek. Milyonlarca emekliden memura, yaşlıdan engelliye varana kadar herkesin geliri zam oranı doğrultusunda artacak. Peki kim ne kadar zam alacak? Emekli ve memurun zam oranı yüzde kaç olacak? İşte tüm merak edilenler haberimizde...