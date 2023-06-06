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MEMURA 22 BİN TL İÇİN 3 FORMÜL! Kabine gündeminde bu formüller var! Maaşa göre kademeli zam!

Temmuz'da en düşük memur maaşı 22 bin lira olurken, kamu görevlilerine uygulanacak artışta 3 formül gündeme geldi. Artış memur emeklilerine de yansıtılacak. İşte bugün kabine toplantısı gündemine gelmesi beklenen formüller...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
06.06.2023 11:34 - Son Güncelleme: 06.06.2023 11:49
MEMURA 22 BİN TL İÇİN 3 FORMÜL! Kabine gündeminde bu formüller var! Maaşa göre kademeli zam!

Milyonlarca çalışanın ve emeklinin Temmuz zammı için kollar sıvandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "En düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkaracağız" müjdesi için düğmeye basıldı. Temmuz'da hayata geçirilecek bu düzenlemenin diğer memurlara ve emeklilere nasıl yansıyacağı merak konusu olurken, 22 bin lira için 3 formül gündeme geldi.

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MEMURA 22 BİN TL İÇİN 3 FORMÜL! Kabine gündeminde bu formüller var! Maaşa göre kademeli zam!

İLK FORMÜL ORANSAL ZAM
Halen en düşük memur aylığı 11 bin 848 lira seviyesinde bulunuyor. Eğer Temmuz zammı tamamen oransal olarak uygulanırsa, yaklaşık yüzde 90'a varan artış söz konusu olacak.

MEMURA 22 BİN TL İÇİN 3 FORMÜL! Kabine gündeminde bu formüller var! Maaşa göre kademeli zam!

Memurlara mevcut düzenleme kapsamında yüzde 6 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 8'i aşan kısmı üzerinden fark hesaplanacak.

MEMURA 22 BİN TL İÇİN 3 FORMÜL! Kabine gündeminde bu formüller var! Maaşa göre kademeli zam!

Çıkacak orana eklenecek refah payı ile zam en düşük memur emeklisi aylığı için yüzde 85.68'e tamamlanacak. Halen aile yardımı dahil 11 bin 848 lira olan en düşük memur maaşı yaklaşık yüzde 85.68 artışla 22 bin lira olacak.

MEMURA 22 BİN TL İÇİN 3 FORMÜL! Kabine gündeminde bu formüller var! Maaşa göre kademeli zam!

İKİNCİ FORMÜLDE SEYYANEN+REFAH PAYI
İkinci formüle göre ise taban aylığın artırılması söz konusu olacak. Örneğin: 5 bin lira olarak yapılacak bir seyyanen artış ve bunun üzerine eklenecek yüzde 55 oransal zam ile en düşük memur maaşı 22 bin liraya tamamlanabilecek.

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