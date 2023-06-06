MEMURA 22 BİN TL İÇİN 3 FORMÜL! Kabine gündeminde bu formüller var! Maaşa göre kademeli zam!
Temmuz'da en düşük memur maaşı 22 bin lira olurken, kamu görevlilerine uygulanacak artışta 3 formül gündeme geldi. Artış memur emeklilerine de yansıtılacak. İşte bugün kabine toplantısı gündemine gelmesi beklenen formüller...
06.06.2023 11:34 - Son Güncelleme: 06.06.2023 11:49
Milyonlarca çalışanın ve emeklinin Temmuz zammı için kollar sıvandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "En düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkaracağız" müjdesi için düğmeye basıldı. Temmuz'da hayata geçirilecek bu düzenlemenin diğer memurlara ve emeklilere nasıl yansıyacağı merak konusu olurken, 22 bin lira için 3 formül gündeme geldi.