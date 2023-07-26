MEMURA 3 AYDA BİR ZAM! Toplu sözleşme teklifleri maaşlara nasıl yansıyacak? İşte meslek meslek yeni memur maaşları

1 Yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon emekliyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri Ağustos ayına damgasını vuracak. 1 Ağustos'ta başlayacak ve ay boyunca sürecek toplu sözleşme maratonu ile memurların ve memur emeklilerinin mali ve sosyal hakları belirlenecek. İlk karar 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak maaş artışlarına ilişkin olacak. Hem Memur-Sen hem de Türkiye Kamu-Sen masaya taşıyacağı zam oranlarını açıkladı.

2 3'ER AYLIK ZAM

2024'te artışların 3'er aylık dönemler halinde yapılmasını isteyen Memur-Sen, önümüzdeki yıl ilk 3 ayda 10 puanlık refah payı ile birlikte yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15 ve dördüncü 3 ayda yüzde 10 olmak üzere yüzde 70 zam talep ediyor.