MEMURA 3 AYDA BİR ZAM! Toplu sözleşme teklifleri maaşlara nasıl yansıyacak? İşte meslek meslek yeni memur maaşları

1 Ağustos'ta başlayacak toplu sözleşme görüşmeleri heyecanla beklenirken, teklifler arasında 2024'te zamların 3'er aylık dönemler halinde yansıtılması da bulunuyor. Peki konfederasyonların toplu sözleşme masasına taşıyacakları teklifler memurlara ne getirecek? Maaşlar nasıl değişecek? İşte detayları...
Yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon emekliyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri Ağustos ayına damgasını vuracak. 1 Ağustos'ta başlayacak ve ay boyunca sürecek toplu sözleşme maratonu ile memurların ve memur emeklilerinin mali ve sosyal hakları belirlenecek. İlk karar 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak maaş artışlarına ilişkin olacak. Hem Memur-Sen hem de Türkiye Kamu-Sen masaya taşıyacağı zam oranlarını açıkladı.
3'ER AYLIK ZAM
2024'te artışların 3'er aylık dönemler halinde yapılmasını isteyen Memur-Sen, önümüzdeki yıl ilk 3 ayda 10 puanlık refah payı ile birlikte yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15 ve dördüncü 3 ayda yüzde 10 olmak üzere yüzde 70 zam talep ediyor.
Konfederasyonun bir sonraki yıla ilişkin yani 2025'e ilişkin teklifi ise ilk 6 ayda yüzde 10 refah payı ile birlikte yüzde 25, ikinci 6 ayda yüzde 15 olmak üzere yüzde 40 artış... Ayrıca Memur-Sen, enflasyon farkının dönemsel artışı geçtiği aydan itibaren verilmesini ve en az 2 puan artırımlı ödenmesini talep ediyor.