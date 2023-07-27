Bursa, Sakarya, Bolu ve 39 ilde ucuza satılacak! Son 4 gün! 2.500.000 TL'den az 700 bin TL'ye... Yastık altında 50-100 bini olanlara 2+1 3+1 4+1 daire!

42 il için beklenen duyuru geçtiğimiz günlerde geldi. TOKİ başvuruları devam ediyor. Aralarında megakent İstanbul, başkent Ankara'nın da bulunduğu bulunduğu 42 ilde 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 daireler 568.263 TL'den başlayan fiyatlarla satılacak. Dairelerin fiyatları 4.500.000 TL'ye kadar çıkıyor. Alıcılar konutlara yüzde 25 peşin, 120 ay vade ile sahip olabilecek. Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek. İşte 42 ilin tümü ve diğer merak edilen detaylar...
TOKİ'nin 42 ilde satışa çıkardığı konutlar için 1 Ağustos 2023 tarihinde açık artırma yapılacak. Konutların yer aldığı illerden bazıları şöyle; Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Batman, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya. Açık Artırma toplantısına katılacak kişilerin katılım teminatı yatırması gerekiyor. Peki konut ve teminat fiyatları ne kadar? İşte detaylar...
TOKİ AÇIK ARTIRMA BAŞVURU ÜCRETİ 2023
Satın alınmak istenilen taşınmaz adedi kadar teminat yatırılması gerektiği belirtildi. Buna göre evin fiyatına göre 50 bin, 100 bin ve 200 bin katılım teminatı istenecek.
Açık Artırma toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler, toplantı öncesinde T. Halk Bankası A.Ş ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin tüm şubelerine katılım teminatı yatıracak.