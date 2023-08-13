Memura 29,700 TL, emekliye en düşük 13. 334 TL maaş! Emekliye gelişme sabah 10:30'da duyuruldu! Seyyanen artış, kümülatif %100.2, refah payı 40+10...

1 Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiriyor. 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri devam ederken, hesaplı tablolar da yakından takip ediliyor. Son olarak meslek meslek yeni zam tahminleri yapıldı ve tablo ortaya konuldu. Buna göre yüzde 35 artış teklifi, enflasyon farkı hariç Ocak ayında şube müdürü maaşına 43.808,85 TL, uzman öğretmen maaşına 39.876,30 TL, polis maaşına 39.858,75 TL, hemşire maaşına 35.694,00 TL, mühendis maaşına 44.714,70 TL, vaiz maaşına 37.287,00 TL olarak yansıyacak. İşte tablonun tamamı...

2 2. TOPLANTI YARIN! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki ikinci toplantı yarın yapılacak. Toplantıda kamu işveren tarafının zam teklifi açıklanacak. Memur ve emeklilerin gelecek iki yılın zam oranlarını belirleyecek olan toplu sözleşme görüşmeleri hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi.