PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Ekonomi Galerileri

Memura 29,700 TL, emekliye en düşük 13. 334 TL maaş! Emekliye gelişme sabah 10:30'da duyuruldu! Seyyanen artış, kümülatif %100.2, refah payı 40+10...

Memura 29,700 TL, emekliye en düşük 13. 334 TL maaş hesabı yapıldı. Emekliye yeni gelişmeler bu sabah duyuruldu. Buna göre Toplu sözleşme görüşmelerinde 14 Ağustos'ta Kamu İşveren Heyeti'nin ilk teklifini sunması planlanıyor. Memur konfederasyonlarının zam teklifleri ortaya çıktı. Bir konfederasyon 2024'te yüzde 70 ve 2025'te yüzde 40 olmak üzere toplam yüzde 110, diğeri de kümülatif 2024'te yüzde 100.2, 2025'te yüzde 58.4 zam teklifinde bulundu. 2024'ün Ocak ayı zam oranı ise bir konfederasyonun teklifine göre refah payı dahil yüzde 35, diğerine göre yüzde 40 + 10 seviyesinde bulunuyor. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Ağustos 2023, 11:59 Güncelleme 13 Ağustos 2023, 11:59
Memura 29,700 TL, emekliye en düşük 13. 334 TL maaş! Emekliye gelişme sabah 10:30’da duyuruldu! Seyyanen artış, kümülatif %100.2, refah payı 40+10... 1

Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiriyor. 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri devam ederken, hesaplı tablolar da yakından takip ediliyor. Son olarak meslek meslek yeni zam tahminleri yapıldı ve tablo ortaya konuldu. Buna göre yüzde 35 artış teklifi, enflasyon farkı hariç Ocak ayında şube müdürü maaşına 43.808,85 TL, uzman öğretmen maaşına 39.876,30 TL, polis maaşına 39.858,75 TL, hemşire maaşına 35.694,00 TL, mühendis maaşına 44.714,70 TL, vaiz maaşına 37.287,00 TL olarak yansıyacak. İşte tablonun tamamı...

Memura 29,700 TL, emekliye en düşük 13. 334 TL maaş! Emekliye gelişme sabah 10:30’da duyuruldu! Seyyanen artış, kümülatif %100.2, refah payı 40+10... 2

2. TOPLANTI YARIN!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki ikinci toplantı yarın yapılacak. Toplantıda kamu işveren tarafının zam teklifi açıklanacak. Memur ve emeklilerin gelecek iki yılın zam oranlarını belirleyecek olan toplu sözleşme görüşmeleri hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi.

Memura 29,700 TL, emekliye en düşük 13. 334 TL maaş! Emekliye gelişme sabah 10:30’da duyuruldu! Seyyanen artış, kümülatif %100.2, refah payı 40+10... 3

Bakan Işıkhan, "Müzakerelerimizin tüm tarafları memnun edecek şekilde hayırla sonuçlanacağına inanıyorum. Bugüne kadar milletimizin taleplerini geri çevirmedik. " ifadelerini kullandı. Bakan Işıkhan, ayrıca görüşmelerin sonuçlanmasına dair ümit verici bir tarih belirtti.

SON DAKİKA