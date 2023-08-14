Alışveriş dünyasında büyük bir yankı uyandıran kooperatif market kampanyaları ile ilgili heyecan devam ediyor! Tarım Kredi'nin 13-17 Ağustos tarihleri arasında güncellediği fiyat listesi, tam 46 üründe dev indirimlerle dolu. Bu cazip fırsatlar, alışveriş yapacakların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Özellikle günlük hayatta sıkça ihtiyaç duyulan ürünlerdeki büyük indirimler, müşterilere ekonomik alışveriş imkanı sunuyor. İşte Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin 13-17 Ağustos tarihleri arasındaki özel fiyat listesi...
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 13-17 Ağustos tarihleri arasında çeşitli ürünlerde indirim fırsatları sunuyor. Kahvaltılık malzemelerden, şarküteri ürünlerine, temizlik ürünlerinden içecek çeşitlerine kadar geniş bir yelpazede indirimler müşterileri bekliyor. Bu kapsamda 7'li temizlik bezi 15,90, enerji İçeceği 21.90 TL, 500 Ml şampuan 39.90 TL, 15'li çöp poşeti 6.50 TL, 1 litre limonata 15.90 TL, 500 gram Sütlü Fındık Kreması 39,90 TL, 1 kilo siyah çay 89.90 TL'ye satılıyor. İşte kataloğun tamamı...
TARIM KREDİ'DE BU HAFTA NELER VAR?
Salamura siyah zeytin 54.90 TL
500 gram tuzsuz siyah ay çekirdeği 39,90 TL