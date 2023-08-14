46 üründe dev indirimle Kooperatif marketleri cümle alemin dilinde! Tarım Kredi 13-17 Ağustos fiyat listesi yenilendi! 7'li temizlik bezi 15,90!

Alışveriş dünyasında büyük bir yankı uyandıran kooperatif market kampanyaları ile ilgili heyecan devam ediyor! Tarım Kredi'nin 13-17 Ağustos tarihleri arasında güncellediği fiyat listesi, tam 46 üründe dev indirimlerle dolu. Bu cazip fırsatlar, alışveriş yapacakların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Özellikle günlük hayatta sıkça ihtiyaç duyulan ürünlerdeki büyük indirimler, müşterilere ekonomik alışveriş imkanı sunuyor. İşte Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin 13-17 Ağustos tarihleri arasındaki özel fiyat listesi...