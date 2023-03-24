Memura %13 ARA ZAM + 4.000 TL ikramiye formülü! Polis, öğretmen, doktor, hemşireye bayram ödemesi yapılacak mı? 11.848 +2.000 TL= 13.848 TL...

Başkan Erdoğan'ın emeklilere en az 7 bin 500 lira maaş müjdesi Meclis'e geldi. Öte yandan bayram ikramiyleri 1.100 TL'den 2.000 TL'ye çıkarıldı. Bu gelişmelerin ardından memurlar da ara zam ve ikramiye talebinde bulundu. Peki, memurlara nisan ayında ara zam gelecek mi? Memurlara ikramiye verilecek mi? İşte son gelişmeler...