İkramiye+promosyon+ekstra zamla 16 milyon kişiye yeni tablo! Bağ-Kur SSK emeklisine müjdeler peş peşe geldi! 3'lü avantaj hesaplaması...
Geçtiğimiz hafta SSK Bağ-Kur emeklisini heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı. 16 milyon Bağ-Kur SSK emeklisine müjdeler peş peşe geldi. İkramiye+promosyon+ekstra zamla yeni tablo belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın en düşük emekli aylığı ödemesinin 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltileceğini duyurdu. Yapılan bu açıklama emeklide büyük bir sevinç yarattı. Öte yandan dün ikramiye tutarı da 1.100 TL'den 2.000 TL'ye çıkartıldı. Maaşta ve ikramiyede yaşanan bu artışla emekli gelecek ay çifte kazanç sağlayacak.
27.03.2023 08:52 - Son Güncelleme: 28.03.2023 08:50
EYT'lilerle birlikte 16 milyon emekliyi yakından ilgilendiren yeni maaş zammı ve ikramiye tutarları belli oldu. Son yapılan güncellemelerle birlikte en düşük emekli maaşı 7.500 TL'ye yükseldi. Dün yapılan açıklamaya göre Ramazan ve Kurban Bayramı'nda milyonlarca kişiye yapılacak ikramiye tutarında artış yaşandı. Yeni ikramiye tutarı 2.000 TL oldu. Böylece milyonlarca emekli iki bayram öncesinde 2 bin TL+2 bin TL olmak üzere toplamda tam 4 bin TL ikramiye almış olacak.