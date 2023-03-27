İkramiye+promosyon+ekstra zamla 16 milyon kişiye yeni tablo! Bağ-Kur SSK emeklisine müjdeler peş peşe geldi! 3’lü avantaj hesaplaması...

EYT'lilerle birlikte 16 milyon emekliyi yakından ilgilendiren yeni maaş zammı ve ikramiye tutarları belli oldu. Son yapılan güncellemelerle birlikte en düşük emekli maaşı 7.500 TL'ye yükseldi. Dün yapılan açıklamaya göre Ramazan ve Kurban Bayramı'nda milyonlarca kişiye yapılacak ikramiye tutarında artış yaşandı. Yeni ikramiye tutarı 2.000 TL oldu. Böylece milyonlarca emekli iki bayram öncesinde 2 bin TL+2 bin TL olmak üzere toplamda tam 4 bin TL ikramiye almış olacak.