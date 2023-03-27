RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi İkramiye+promosyon+ekstra zamla 16 milyon kişiye yeni tablo! Bağ-Kur SSK emeklisine müjdeler peş peşe geldi! 3'lü avantaj hesaplaması...

İkramiye+promosyon+ekstra zamla 16 milyon kişiye yeni tablo! Bağ-Kur SSK emeklisine müjdeler peş peşe geldi! 3'lü avantaj hesaplaması...

Geçtiğimiz hafta SSK Bağ-Kur emeklisini heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı. 16 milyon Bağ-Kur SSK emeklisine müjdeler peş peşe geldi. İkramiye+promosyon+ekstra zamla yeni tablo belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın en düşük emekli aylığı ödemesinin 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltileceğini duyurdu. Yapılan bu açıklama emeklide büyük bir sevinç yarattı. Öte yandan dün ikramiye tutarı da 1.100 TL'den 2.000 TL'ye çıkartıldı. Maaşta ve ikramiyede yaşanan bu artışla emekli gelecek ay çifte kazanç sağlayacak.

27.03.2023 08:52 - Son Güncelleme: 28.03.2023 08:50
İkramiye+promosyon+ekstra zamla 16 milyon kişiye yeni tablo! Bağ-Kur SSK emeklisine müjdeler peş peşe geldi! 3’lü avantaj hesaplaması...

EYT'lilerle birlikte 16 milyon emekliyi yakından ilgilendiren yeni maaş zammı ve ikramiye tutarları belli oldu. Son yapılan güncellemelerle birlikte en düşük emekli maaşı 7.500 TL'ye yükseldi. Dün yapılan açıklamaya göre Ramazan ve Kurban Bayramı'nda milyonlarca kişiye yapılacak ikramiye tutarında artış yaşandı. Yeni ikramiye tutarı 2.000 TL oldu. Böylece milyonlarca emekli iki bayram öncesinde 2 bin TL+2 bin TL olmak üzere toplamda tam 4 bin TL ikramiye almış olacak.

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İkramiye+promosyon+ekstra zamla 16 milyon kişiye yeni tablo! Bağ-Kur SSK emeklisine müjdeler peş peşe geldi! 3’lü avantaj hesaplaması...

İKRAMİYE 2 BİN TL OLDU

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 2 bin liraya yükseltileceğini açıkladı.

İkramiye+promosyon+ekstra zamla 16 milyon kişiye yeni tablo! Bağ-Kur SSK emeklisine müjdeler peş peşe geldi! 3’lü avantaj hesaplaması...

Bayram ikramiyesinde artışa yönelik düzenleme Meclis'e sevk edilecek torba yasa teklifine eklenecek. Teklifin yasalaşmasıyla 2 bin TL'lik ikramiye ilk bayramdan itibaren geçerli olacak.

İkramiye+promosyon+ekstra zamla 16 milyon kişiye yeni tablo! Bağ-Kur SSK emeklisine müjdeler peş peşe geldi! 3’lü avantaj hesaplaması...

Bu yıl Ramazan Bayramı 21 Nisan'da başlıyor. Emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin 1 hafta öncesinden hesaplara yatması bekleniyor.

İkramiye+promosyon+ekstra zamla 16 milyon kişiye yeni tablo! Bağ-Kur SSK emeklisine müjdeler peş peşe geldi! 3’lü avantaj hesaplaması...

EYT'LİLER DE FAYDALANABİLECEK

Elitaş, EYT'lilerle birlikte 15 milyon kişinin zamlı bayram ikramiyesinden faydalanacağı bilgisini verdi.

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