2000, 2002, 2009, 2012'de işe girenler! SSK, Bağkur, 4C, EYT'liler için erken emeklilik listesi! 7200-9000'den az prim olsa dahi 44-45 yaşında erken emeklilik mümkün!
Çalışmaya devam eden ya da emeklilikte yaş şartına takılan vatandaşlar bir an önce erken emeklilik yasası gelsin de emekli olalım diye bekliyor. Fakat gelen düzenlemeler ile beraber uzun yılar boyunca yaş sınırına takılmak zorunda kalmadan erkenden emekli olmak mümkün olacak. Erken emekli olmak için çalışma alanlarına göre çeşitli formüller yer alıyor. Yıpranma payı sayesinde vatandaşlar tam 5 yıl daha erken emekli olabilecekler. Peki, kimler erken emeklilik hakkına sahip? İşte detaylar...
Erken emeklilik her çalışanın hayalleri arasında yer alıyor. Fakat bu hayali gerçekleştirmek basit değil. Türkiye'de aşağı yukarı 6 milyon çalışan emekli olabilmek amacıyla yaş şartını yerine getirmek bağlamında beklemektedir. Yine de SGK sisteminde erken emekli olabilmenin birtakım yolları da mevcut. Sağlık koşulları nedeniyle iş eforu kaybının yaşandığı durumlarda sağlanan bu hakkın ayrıntıları haberimizde detaylı olarak yer alıyor. Öncelikle erken emeklilik için müracaatta bulunacakların tanımlanan koşullara uygunluk göstermesi gerekir. Peki, kimler erken emekli olabilir, şartlar neler? İşte merak edilenler!
SGK uygulamasında maluliyet esas hastalık listesinde genel olarak nöroloji; göz hastalıkları, onkoloji, kulak burun boğaz hastalıkları, hematoloji, ortopedi ve travmatoloji, romatoloji, gastroenteroloji ve hepatoloji, dermatoloji, kardiyoloji, damar hastalıkları, genitoüriner sistem hastalıkları, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları, AIDS ve diğer hastalık grupları da yer alıyor.