2000, 2002, 2009, 2012'de işe girenler! SSK, Bağkur, 4C, EYT'liler için erken emeklilik listesi! 7200-9000'den az prim olsa dahi 44-45 yaşında erken emeklilik mümkün!

Erken emeklilik her çalışanın hayalleri arasında yer alıyor. Fakat bu hayali gerçekleştirmek basit değil. Türkiye'de aşağı yukarı 6 milyon çalışan emekli olabilmek amacıyla yaş şartını yerine getirmek bağlamında beklemektedir. Yine de SGK sisteminde erken emekli olabilmenin birtakım yolları da mevcut. Sağlık koşulları nedeniyle iş eforu kaybının yaşandığı durumlarda sağlanan bu hakkın ayrıntıları haberimizde detaylı olarak yer alıyor. Öncelikle erken emeklilik için müracaatta bulunacakların tanımlanan koşullara uygunluk göstermesi gerekir. Peki, kimler erken emekli olabilir, şartlar neler? İşte merak edilenler!