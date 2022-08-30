Emeklilikte Yaşa Takılan Bağ-Kur'luya prim formülü! EYT'li Bağ-Kur'lu nasıl emekli olacak?
Emeklilikte Yaşa Takılanlara yönelik çalışma sürerken, SSK'lılar kadar Bağ-Kur'lular da heyecanlı bekleyiş içerisinde bulunuyor. Peki yaşa takılan Bağ-Kur'lular nasıl emekli olabilecek? Neler gündemde? İşte detayları...
Milyonlarca çalışan Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) yönelik düzenlemeyi heyecanla bekliyor. SSK'lıların yanı sıra yaşa takılan Bağ-Kur'lular da kendilerine emeklilik yolunun açılmasını istiyor. 1 Ekim 1999'dan önce olan Bağ-Kur'lulara da yaş şartı kaldırılarak ya da esnetilerek aylık imkanının sağlanması bekleniyor.
1 Ekim 1999 tarihinden önce sigortaya giriş yapan Bağ-Kur'lular 1 Haziran 2002 tarihi itibarıyla kadınlar için 20, erkekler için 25 tam yıl prim ödemelerinin dolmasına kalan süreye göre emekli olabiliyor. Emeklilik için de hem prim ödeme gün sayısının hem de yaşın dolması gerekiyor. Kadın için 55'e, erkek için ise 58'e varan yaş şartı bulunuyor. EYT'lilere yönelik çalışmalarda bu yaş şartının tamamen kaldırılması ya da yaş şartının kademeli olarak düşürülmesi gündemde bulunuyor. Eğer yaş şartı tamamen kaldırılırsa kadınlarda 20 yıllık, erkeklerde 25 yıllık primini tamamlayanlar hemen emekli olabilecek.
KISMİ EMEKLİLİK NASIL?
Ayrıca Bağ-Kur'lularda da SSK'lılar gibi kısmi emeklilik imkanı bulunuyor. 1 Ekim 1999'dan itibaren emekliliğine 2 tam yıl ve daha az kalan kadın sigortalılar, 15 tam yıl (5400 gün) prim ödemiş olması ve 50 yaşını doldurması halinde emekliliğe hak kazanıyor. 1 Ekim 1999 tarihinde 50 yaş ve 15 tam yıl için 2 yıldan fazla süre varsa kademeli emeklilik uygulanıyor. Emeklilik için 56 yaşa yaşa varan yaş şartı ortaya çıkıyor. 1 Ekim 1999-30 Nisan 2008 arasında sigortalı olanlar ise kısmi emeklilik aylığı alabilmeleri için 60 yaşını doldurmaları ve 15 tam yıl prim ödemeleri gerekiyor.
1 Ekim 1999 tarihinden itibaren emekliliğine 2 tam yıl ve daha az kalan erkek sigortalılar, 15 tam yıl (5400 gün) prim ödemiş olması ve 55 yaşını doldurması halinde emekliliğe hak kazanıyor. 1 Ekim 1999 tarihinde 55 yaş ve 15 tam yıl için 2 yıldan fazla süre varsa kademeli emeklilik uygulanıyor. 58'e varan yaş şartı bulunuyor. 1 Ekim 1999-30 Nisan 2008 arasında sigortalı olanlar ise kısmi emeklilik aylığı alabilmeleri için 62 yaşını doldurmaları ve 15 tam yıl prim ödemeleri gerekiyor.
PRİMİ AZ OLANLAR
EYT'lilere yönelik çalışmalarda kısmi emeklilikte yaş şartının esnetilmesi de gündeme gelebilecek. 5400 prim gününü tamamlamış sigortalılardan kadınlara 50, erkeklere 55 yaşında emeklilik imkanı sağlanması bir seçenek olarak bulunuyor. Eksik primlerin borçlanma ile tamamlanması da mümkün olabilecek. Doğum ve askerlik borçlanması primi yetersiz olanların yardımına yetişebilecek.