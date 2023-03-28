Memura %10 EK ZAM+ Refah Payı rötuşu! Emekliye 7.500 TL, 4c Memura 13.009 TL ARA maaş! Nisan-Temmuz 2023'te +6 enflasyon farkı, seyyanen zam...
Emeklilere yapılan yeni maaş zammı ile 5.500 TL olan taban aylıklar 7.500 TL'ye yükseltildi. Bu gelişmelerle birlikte gözler asgari ücrete ilave zam ve memura refah payı düzenlemesine çevrildi. Kamu kurumlarında çalışan vatandaşlar sıklıkla, "Memur maaşlarına ek zam gelecek mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Öte yandan gözler 3 Nisan'da açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi. Böylelikle emekli memur zammı için 3. veri belli olmuş olacak. Ocak ve Şubat enflasyon farkı yüzde %9,8 olurken, memurun alacağı en düşük maaş şimdiden 13.000 TL'ye ulaştı. Peki, memurlara ara zam yapılacak mı? Temmuzda emekli memur maaşları kaç TL olacak? İşte detaylar...
Mart ayıyla birlikte emeklilerin taban maaşına ek zam gelerek, 7.500 TL'ye yükseltildi. Bu gelişmeler ışığında gözler memur maaşlarına çevrildi. Kamuda çalışanları ara zam için beklenti içine girdi. Peki, memurlara ara zam yapılacak mı? En düşük memur maaşı artacak mı? İşte detaylar...
2023 başında tüm çalışanlar ile emeklilerin maaşları yeniden şekillenmiş ve her kesim için yeni zamlı maaşlar tek tek açıklanmıştı. Memurlar ile SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı farketmeksizin herkesin maaşı yüzde 30 zamlanmıştı. En düşük emekli maaşı ise 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya yükseltilmişti. Ancak en düşük emekli maaşının 7.500 TL'ye çıkarılmasının ardından gözler bir kez daha asgari ücret ile memurlara ek zam yapılıp yapılmayacağına çevrildi.
EMEKLİYE 2.000 LİRA ZAM! GÖZLER MEMUR MAAŞLARINA ÇEVRİLDİ...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 22 Mart Çarşamba akşamı katıldığı ortak yayında emekli vatandaşlara beklenmedik bir sürpriz yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in emekliye zam yapılacak ifadelerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi milyonları sevince boğdu.