Memura %10 EK ZAM+ Refah Payı rötuşu! Emekliye 7.500 TL, 4c Memura 13.009 TL ARA maaş! Nisan-Temmuz 2023’te +6 enflasyon farkı, seyyanen zam...

2023 başında tüm çalışanlar ile emeklilerin maaşları yeniden şekillenmiş ve her kesim için yeni zamlı maaşlar tek tek açıklanmıştı. Memurlar ile SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı farketmeksizin herkesin maaşı yüzde 30 zamlanmıştı. En düşük emekli maaşı ise 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya yükseltilmişti. Ancak en düşük emekli maaşının 7.500 TL'ye çıkarılmasının ardından gözler bir kez daha asgari ücret ile memurlara ek zam yapılıp yapılmayacağına çevrildi.