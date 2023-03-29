EYT'siz 3.600-5.400 günle kısmi emeklilik imkanı da cepte! Primi eksik olana B PLANI! SGK'ya başvuran toplu para alacak!
8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar ya da borçlanmayla başlangıcını bu tarihe çekenler prim ve yıl şartını tamamlar tamamlamaz emeklilik imkanı elde ediyor.
29.03.2023 15:14 - Son Güncelleme: 29.03.2023 15:14
Prim ve yıl şartını tamamlayan EYT'liler emeklilik imkanı elde ediyor. Primini tamamlayamadığı için emekli olamayanlara ise toplu ödeme alma imkanı var. Bu kişiler Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurarak birikmiş primlerini geri alabiliyor. Vefat halinde ise yakınlarına bu imkan var...