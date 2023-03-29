EYT'siz 3.600-5.400 günle kısmi emeklilik imkanı da cepte! Primi eksik olana B PLANI! SGK'ya başvuran toplu para alacak!

Prim ve yıl şartını tamamlayan EYT'liler emeklilik imkanı elde ediyor. Primini tamamlayamadığı için emekli olamayanlara ise toplu ödeme alma imkanı var. Bu kişiler Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurarak birikmiş primlerini geri alabiliyor. Vefat halinde ise yakınlarına bu imkan var...