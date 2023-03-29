RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Ekonomi EYT'siz 3.600-5.400 günle kısmi emeklilik imkanı da cepte! Primi eksik olana B PLANI! SGK'ya başvuran toplu para alacak!

EYT'siz 3.600-5.400 günle kısmi emeklilik imkanı da cepte! Primi eksik olana B PLANI! SGK'ya başvuran toplu para alacak!

8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar ya da borçlanmayla başlangıcını bu tarihe çekenler prim ve yıl şartını tamamlar tamamlamaz emeklilik imkanı elde ediyor.

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
29.03.2023 15:14 - Son Güncelleme: 29.03.2023 15:14
EYT’siz 3.600-5.400 günle kısmi emeklilik imkanı da cepte! Primi eksik olana B PLANI! SGK’ya başvuran toplu para alacak! 4A-4B + 2000-2008 sigortalılar...

Prim ve yıl şartını tamamlayan EYT'liler emeklilik imkanı elde ediyor. Primini tamamlayamadığı için emekli olamayanlara ise toplu ödeme alma imkanı var. Bu kişiler Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurarak birikmiş primlerini geri alabiliyor. Vefat halinde ise yakınlarına bu imkan var...

GALERİ DEVAM EDİYOR
EYT’siz 3.600-5.400 günle kısmi emeklilik imkanı da cepte! Primi eksik olana B PLANI! SGK’ya başvuran toplu para alacak! 4A-4B + 2000-2008 sigortalılar...

. SSK'lılarda 5.000-5.975, Bağ-Kur'lular ve memurlarda da kadınların 7.200, erkeklerin 9.000 prim günü tamamlaması yetiyor.

EYT’siz 3.600-5.400 günle kısmi emeklilik imkanı da cepte! Primi eksik olana B PLANI! SGK’ya başvuran toplu para alacak! 4A-4B + 2000-2008 sigortalılar...

Bu süreyi tamamlayamayanlar için ise SSK'lılarda 3.600, Bağ-Kur'lularda 5.400 günle kısmi imkanı bulunuyor. Ancak burada belirlenen yaşı da tamamlamak gerekiyor.

EYT’siz 3.600-5.400 günle kısmi emeklilik imkanı da cepte! Primi eksik olana B PLANI! SGK’ya başvuran toplu para alacak! 4A-4B + 2000-2008 sigortalılar...

Bazı sigortalılar, emeklilik şartlarını tamamlayamıyor.

EYT’siz 3.600-5.400 günle kısmi emeklilik imkanı da cepte! Primi eksik olana B PLANI! SGK’ya başvuran toplu para alacak! 4A-4B + 2000-2008 sigortalılar...

Borçlanmayla ya da çalışarak emeklilik primini tamamlayamayacak kişilere de toplu ödeme alma imkanı sunuluyor.

SON DAKİKA