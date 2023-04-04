Memura %10 EK ZAM + 2000 TL Seyyanen artış! Kamu işçisine 13.068 TL, Emekli Sandığı 11.019 TL maaş kıskaca alındı! Toplu sözleşme, 15 puan refah payı...
Emeklilere yapılan 7.500 TL taban maaş güncellemesi sonrası gözler memurlara çevrildi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerini değerlendirerek, "En düşük devlet memuru maaşı göz önünde bulundurularak seyyanen iyileştirme hayata geçirilmelidir" ifadelerine yer verdi. Emekliye yapılan ara zam sonrası memurların da beklentisi arttı. Öte yandan TÜİK'in açıkladığı verilere göre, memurlara yapılacak yüzde 6'lık Temmuz zammı, enflasyon farkıyla birlikte yüzde 10.44'e ulaştı. Peki, memura ek zam yapılacak mı? Memurlara seyyanen zam verilecek mi? Temmuzda maaşlar kaç TL olacak? İşte detaylar...
04.04.2023 13:07 - Son Güncelleme: 04.04.2023 13:07
Emeklilere yapılan ara zammın ardından gözler memurlara çevrildi. Memurlar seyyanen zam talebinde bulundu. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, " kamu görevlilerimizin haklı beklentisi görülmeli, seyyanen iyileştirme hayata geçirilmelidir" ifadelerine yer verdi. Peki, memurlara seyyanen zam gelecek mi? İşte detaylar...
"Memur-Sen olarak, toplu sözleşme artışının üzerine verilecek iyileştirmenin refah payı olarak verilmesini bu yüzden ısrarla dile getirmiştik. Mevcut durumda 'En iyi zam fiyat istikrarıdır' sözümüzü uygulama zemininde de tescillemiştir. Nominal fiyat artışlarıyla rakamsal büyüklüğün değil, reel artışlarla alım gücünün korunması gerekmektedir" açıklamasında bulundu.