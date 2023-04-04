Memura %10 EK ZAM + 2000 TL Seyyanen artış! Kamu işçisine 13.068 TL, Emekli Sandığı 11.019 TL maaş kıskaca alındı! Toplu sözleşme, 15 puan refah payı...

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerini değerlendirdi. Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kamu görevlilerinin mali kayıplarının giderilmesi için eşit bir biçimde zam yapılması gerektiğini ifade etti.