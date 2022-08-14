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Haberler Ekonomi Memura 10 bin 350 TL, emekliye 6 bin 909 TL, esnafa 4 bin 729 TL, SSK'lıya 5 bin 281 TL! Zam kapıda! Ocak zammında ipin ucu gözüktü! Taban aylık %12.68!

Memura 10 bin 350 TL, emekliye 6 bin 909 TL, esnafa 4 bin 729 TL, SSK'lıya 5 bin 281 TL! Zam kapıda! Ocak zammında ipin ucu gözüktü! Taban aylık %12.68!

Ocak zammı için hesaplamalar güncellendi. Memur, memur emeklisi ve esnaf emeklisi dikkat! Milyonları yakından ilgilendiriyor. Temmuz ayı enflasyon rakamları 3 Ağustos'ta açıklandı. Açıklanır açıklanmaz da gözler emekli ve memur maaşlarının hesaplanmasına çevrildi. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları sonrasında yeni hesaplamalar ortaya çıktı. İşte o hesaplamalar...

14.08.2022 13:13 - Son Güncelleme: 14.08.2022 13:14
Ocak zammında ipin ucu gözüktü! Taban aylık %12.68! Memura 10 bin 350 TL, emekliye 6 bin 909 TL, esnafa 4 bin 729 TL, SSK’lıya 5 bin 281 TL! Zam kapıda

Memur ve emeklilerin Ocak ayı bekleyişi başladı. Temmuz zammının ardından yeni zam için heyecan dorukta. Yılbaşı için geri sayım devam ederken zam oranı hakkında araştırmalar da arttı. TÜİK Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Geriye 5 veri kaldı. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık enflasyonunun da açıklanmasıyla memur ve emekliler de zamlarını öğrenecek. Peki Emekli ve memur Ocak zammı ne kadar olacak? En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? İşte uzmanlardan gelen rakamlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ocak zammında ipin ucu gözüktü! Taban aylık %12.68! Memura 10 bin 350 TL, emekliye 6 bin 909 TL, esnafa 4 bin 729 TL, SSK’lıya 5 bin 281 TL! Zam kapıda

Temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 2,37, yıllık enflasyon ise yüzde 79,60 olarak açıklandı. 6 aylık enflasyon rakamlarına göre hesaplanan zam oranı için aylık bazda açıklanan oranlar büyük önem taşıyor.

Ocak zammında ipin ucu gözüktü! Taban aylık %12.68! Memura 10 bin 350 TL, emekliye 6 bin 909 TL, esnafa 4 bin 729 TL, SSK’lıya 5 bin 281 TL! Zam kapıda

Bu noktada Temmuz enflasyonunun açıklanmasıyla kalan 5 veri bekleniyor.

Ocak zammında ipin ucu gözüktü! Taban aylık %12.68! Memura 10 bin 350 TL, emekliye 6 bin 909 TL, esnafa 4 bin 729 TL, SSK’lıya 5 bin 281 TL! Zam kapıda

Ancak ilk rakamın açıklanmasının ardından emekli ve memurlar maaş hesaplamaları yapılmaya başlandı bile.

Ocak zammında ipin ucu gözüktü! Taban aylık %12.68! Memura 10 bin 350 TL, emekliye 6 bin 909 TL, esnafa 4 bin 729 TL, SSK’lıya 5 bin 281 TL! Zam kapıda

OCAK ZAMMI İÇİN İLK RAKAM ORTAYA ÇIKTI

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefinden yapılan hesaplamalara göre emeklilere ve memurlara yeni bir artış daha göründü.

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