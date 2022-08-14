Memura 10 bin 350 TL, emekliye 6 bin 909 TL, esnafa 4 bin 729 TL, SSK'lıya 5 bin 281 TL! Zam kapıda! Ocak zammında ipin ucu gözüktü! Taban aylık %12.68!

Memur ve emeklilerin Ocak ayı bekleyişi başladı. Temmuz zammının ardından yeni zam için heyecan dorukta. Yılbaşı için geri sayım devam ederken zam oranı hakkında araştırmalar da arttı. TÜİK Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Geriye 5 veri kaldı. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık enflasyonunun da açıklanmasıyla memur ve emekliler de zamlarını öğrenecek. Peki Emekli ve memur Ocak zammı ne kadar olacak? En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? İşte uzmanlardan gelen rakamlar...