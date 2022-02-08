Memur zammı ile birlikte sosyal yardımlar da zamlandı! 2022 65 yaş maaşı, evde bakım maaşı, engelli maaşı ne kadar oldu?
Milyonlarca işçi, memur ve emekli maaşları 2022 yılı itibarıyla arttı. Söz konusu maaşların artmasıyla birlikte sosyal yardımlarda da artış yaşandı. 65 yaş maaşları, evde bakım maaşı, engelli maaşı artan maaşlar arasında. Öte yandan birçok sorunun yanıtı da merak ediliyor. Bunlardan en çok merak edilen "İstifa edersem tazminat alabilir miyim?", "Askerlik emeklilik tarihini öne çeker mi?" soruları oldu. Konuyla ilgili Takvim gazetesi Ekonomi müdürü Faruk Erdem Yeni Asır'daki yazısında merak edilenleri yanıtladı.
Ocak ayı milyonlarca vatandaş açısından yeni maaş anlamına geliyor.
Öncelikle işçilere uygulanan asgari ücret yüzde 50 artırılarak 2.8825 liradan 4.253 lira 40 kuruşa yükseltildi. Şubat ayı ile birlikte işçiler yeni asgari ücretlerini aldılar. Bunun dışında emeklilere de ocak artışı yapıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde
Çalışanlar ve emekliler dışında sosyal ödemelerde de artış yapıldı.
Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında sosyal ödemeler de iki kez memurlara yapılan artış kadar yükseltiliyor. Bu yıl da sosyal yardımlar memur zammı olan yüzde 30.95 oranında artırılmış oldu. Yeni maaşlar da hesaplara yatırılıyor. Yeni sosyal maaşlar şöyle oldu:
● YAŞLIYA 1.084 TL: Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen maaş 828 liradan 1.084 lira 55 kuruşa çıkarıldı. Bu destekten yararlanmak için kişi başı gelir sınırı da bin 417 lira 80 kuruşa çıktı. 65 yaş aylığı için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Bu gelir kişi başı 1417 liranın altında ise maaş bağlanıyor.