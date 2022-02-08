Memur zammı ile birlikte sosyal yardımlar da zamlandı! 2022 65 yaş maaşı, evde bakım maaşı, engelli maaşı ne kadar oldu?

Çalışanlar ve emekliler dışında sosyal ödemelerde de artış yapıldı.

Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında sosyal ödemeler de iki kez memurlara yapılan artış kadar yükseltiliyor. Bu yıl da sosyal yardımlar memur zammı olan yüzde 30.95 oranında artırılmış oldu. Yeni maaşlar da hesaplara yatırılıyor. Yeni sosyal maaşlar şöyle oldu: