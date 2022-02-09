11,10 puanlık enflasyon farkı ile İlk aydan maaşlar yükselmiş durumda! SGK ve Bağkur emeklilerine ilk aydan en az 252 TL’lik zam!

İlk aydan 2022 yılında enflasyon farkı almaya hak kazanan çok sayıda memur ve memur emeklisinin, geri kalan 5 aylık süreçte enflasyon oranlarına göre ne kadar fark alacakları ise merak edilmeye başladı. Şuan için emekli maaşlarına yapılacak ödemelerin peşin ödenmesine dair ise herhangi bir çalışma bulunmuyor.