11,10 puanlık enflasyon farkı ile İlk aydan maaşlar yükselmiş durumda! SGK ve Bağkur emeklilerine ilk aydan en az 252 TL'lik zam!
Emekli maaşlarında yeni ilerlemeler yaşanmaya devam ediyor. İlk bilgiler farkı meydana koydu. Türkiye'deki milyonlarca SSK ve Bağ Kur emeklisi zamlı maaşlarını alabilmek amacıyla gün sayarken yeni oranlar belirmeye başladı. Emekli maaşlarında görülen seyyanen zam ardından ise en düşük emekli maaşı da 2.500 TL oranına çıkarılarak emeklilerin yeni senede daha yüksek maaş alması sağlanmıştı. Ocak ayı enflasyon rakamlarına göre meydana çıkan yüzde 11,10 puanlık enflasyon farkı ise yeni detayları meydana çıkardı. İşte SSK, Bağ Kur, Emekli Sandığı ve memurların maaşlarında görülen yeni oranlar ve zam tahminleri.
09.02.2022 08:35
- Son Güncelleme: 09.02.2022 08:35
2022 yılının ilk 6 ayı için belirlenen %7,5'lik zam oranına ek olarak Ocak ayında yüzde 11,10 olan enflasyon oranları maaşlara yansıyacak. Ancak henüz ilk aydan enflasyon farkının oluşmasının ardından birçok vatandaş Temmuz ayından önce her ay enflasyon fakrının peşin olarak ödenmesini talep ediyor.
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İlk aydan 2022 yılında enflasyon farkı almaya hak kazanan çok sayıda memur ve memur emeklisinin, geri kalan 5 aylık süreçte enflasyon oranlarına göre ne kadar fark alacakları ise merak edilmeye başladı. Şuan için emekli maaşlarına yapılacak ödemelerin peşin ödenmesine dair ise herhangi bir çalışma bulunmuyor.