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Haberler Ekonomi 11,10 puanlık enflasyon farkı ile İlk aydan maaşlar yükselmiş durumda! SGK ve Bağkur emeklilerine ilk aydan en az 252 TL'lik zam!

11,10 puanlık enflasyon farkı ile İlk aydan maaşlar yükselmiş durumda! SGK ve Bağkur emeklilerine ilk aydan en az 252 TL'lik zam!

Emekli maaşlarında yeni ilerlemeler yaşanmaya devam ediyor. İlk bilgiler farkı meydana koydu. Türkiye'deki milyonlarca SSK ve Bağ Kur emeklisi zamlı maaşlarını alabilmek amacıyla gün sayarken yeni oranlar belirmeye başladı. Emekli maaşlarında görülen seyyanen zam ardından ise en düşük emekli maaşı da 2.500 TL oranına çıkarılarak emeklilerin yeni senede daha yüksek maaş alması sağlanmıştı. Ocak ayı enflasyon rakamlarına göre meydana çıkan yüzde 11,10 puanlık enflasyon farkı ise yeni detayları meydana çıkardı. İşte SSK, Bağ Kur, Emekli Sandığı ve memurların maaşlarında görülen yeni oranlar ve zam tahminleri.

takvim.com.tr
09.02.2022 08:35 - Son Güncelleme: 09.02.2022 08:35
11,10 puanlık enflasyon farkı ile İlk aydan maaşlar yükselmiş durumda! SGK ve Bağkur emeklilerine ilk aydan en az 252 TL’lik zam!

Memur Emekliye Enflasyon Farkı Peşin Ödenebilir Mi?

TÜİK'in 2022 Ocak ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından memur ve emekli maaşlarına yansıyacak yeni zam oranları da ortaya çıktı. Her yıl 6 ayda bir Ocak ve Temmuz aylarında maaşlara yapılan zamlar enflasyon verilerine göre belirleniyor.

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11,10 puanlık enflasyon farkı ile İlk aydan maaşlar yükselmiş durumda! SGK ve Bağkur emeklilerine ilk aydan en az 252 TL’lik zam!

2022 yılının ilk 6 ayı için belirlenen %7,5'lik zam oranına ek olarak Ocak ayında yüzde 11,10 olan enflasyon oranları maaşlara yansıyacak. Ancak henüz ilk aydan enflasyon farkının oluşmasının ardından birçok vatandaş Temmuz ayından önce her ay enflasyon fakrının peşin olarak ödenmesini talep ediyor.

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11,10 puanlık enflasyon farkı ile İlk aydan maaşlar yükselmiş durumda! SGK ve Bağkur emeklilerine ilk aydan en az 252 TL’lik zam!

İlk aydan 2022 yılında enflasyon farkı almaya hak kazanan çok sayıda memur ve memur emeklisinin, geri kalan 5 aylık süreçte enflasyon oranlarına göre ne kadar fark alacakları ise merak edilmeye başladı. Şuan için emekli maaşlarına yapılacak ödemelerin peşin ödenmesine dair ise herhangi bir çalışma bulunmuyor.

11,10 puanlık enflasyon farkı ile İlk aydan maaşlar yükselmiş durumda! SGK ve Bağkur emeklilerine ilk aydan en az 252 TL’lik zam!

Emekliye 2022 ve 2023 Yılında Ne Kadar Zam Yapılacak?

Emeklinin 2022 yılının ilk 6 ayında alçağı zam oranları ile yılın ikinci yarısından itibaren ve 2023 yılında alacakları zam oranları da belli olmuştu.

11,10 puanlık enflasyon farkı ile İlk aydan maaşlar yükselmiş durumda! SGK ve Bağkur emeklilerine ilk aydan en az 252 TL’lik zam!

Enflasyon farkının dışında 2022 yılının ilk 6 ayında emekliye yüzde 7,5 oranında ek zam uygulandı. İkinci 6 ayda ise bu oran yüzde 7 olarak hesaplandı. 2023 yılında ise ilk 6 ay için yüzde 8, ikinci 6 ay için yüzde 6 oranında zam yapılacak.

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