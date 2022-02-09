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Haberler Ekonomi 48 ay vadeli 100 bin TL taşıt kredisi için Vakıfbank, Akbank, Ziraat Katılım ve Halkbank maliyetleri... Otomobil fiyatları ne oldu? Düştü mü?

48 ay vadeli 100 bin TL taşıt kredisi için Vakıfbank, Akbank, Ziraat Katılım ve Halkbank maliyetleri... Otomobil fiyatları ne oldu? Düştü mü?

Otomobil piyasalarında yeni hareketlilik görülmeye başladı. BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben doğrultusundan yeni düzenlemeye dair açıklama gelmesinin sonrasında çoğu banka ve finans kurumu 0 km ve ikinci el taşıt kredilerinde yeni kampanyalar imza attı. Genellikle son dönemde çoğalan otomobil fiyatlarında karşı avantajlı oranlarla kredi kullanmak isteyenler amacıyla özel oranlar kapıda. Kamu ve özel bankaların yanı sıra çoğu otomobil firması ile anlaşmalı finans kuruluşları doğrultusundan makul faiz oranları ve geri ödeme seçenekleri ile kredi sunulmaya devam ediyor. İşte taşıt kredilerinde en iyi oranlar ve otomobil piyasalarında son durum.

takvim.com.tr
09.02.2022 08:36 - Son Güncelleme: 09.02.2022 08:36
48 ay vadeli 100 bin TL taşıt kredisi için Vakıfbank, Akbank, Ziraat Katılım ve Halkbank maliyetleri... Otomobil fiyatları ne oldu? Düştü mü?

Otomobil Fiyatlarına İndirim Gelebilir!

Araç satın almak isteyen çok sayıda vatandaş yüksek kredi faiz oranları ve otomobil fiyatlarından bir hayli şikayetçi. Öte yandan vergi yükünün de artırılmasıyla birçok kişi için otomobil satın almak neredeyse imkansız hale geldi.

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48 ay vadeli 100 bin TL taşıt kredisi için Vakıfbank, Akbank, Ziraat Katılım ve Halkbank maliyetleri... Otomobil fiyatları ne oldu? Düştü mü?

2022 yılına ÖTV matrah düzenlemesinin yapılmasının ardından bazı firmalar yeni dönemde indirime gitse de araç fiyatları istenen düzeyde düşmedi.

48 ay vadeli 100 bin TL taşıt kredisi için Vakıfbank, Akbank, Ziraat Katılım ve Halkbank maliyetleri... Otomobil fiyatları ne oldu? Düştü mü?

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından açıklanan yeni verilere göre ayrıca 2022 yılının Ocak ayında otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının bir önceki yılın aynı ayına göre %12,8 oranında azaldığı ve 38 bin 131 adet olarak gerçekleştiği ifade edildi.

48 ay vadeli 100 bin TL taşıt kredisi için Vakıfbank, Akbank, Ziraat Katılım ve Halkbank maliyetleri... Otomobil fiyatları ne oldu? Düştü mü?

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben ise geçtiğimiz haftalarda taşıt kredilerine ilişkin yeni düzenlemeleri gündeme getirmesinin ardından vatandaşlar yeni dönemde otomobil fiyatlarına indirim gelip gelmeyeceğini de merak etmeye başladı. Birçok kişi ise önümüzdeki dönemde araç fiyatlarında düşüş yaşanabileceğini aktarıyor.

48 ay vadeli 100 bin TL taşıt kredisi için Vakıfbank, Akbank, Ziraat Katılım ve Halkbank maliyetleri... Otomobil fiyatları ne oldu? Düştü mü?

En Uygun Taşıt Kredileri

Bir yandan otomobil fiyatları artarken diğer yandan taşıt kredilerinde uygun oranlar takip edilmeye devam ediyor. BDDK düzenlemesi öncesinde cazip oranlar ile kredi kullanmak isteyenler ise uygun oranlara sahip bankalar ve finans kuruluşlarını araştırmaya başladılar.

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