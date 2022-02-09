48 ay vadeli 100 bin TL taşıt kredisi için Vakıfbank, Akbank, Ziraat Katılım ve Halkbank maliyetleri... Otomobil fiyatları ne oldu? Düştü mü?

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından açıklanan yeni verilere göre ayrıca 2022 yılının Ocak ayında otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının bir önceki yılın aynı ayına göre %12,8 oranında azaldığı ve 38 bin 131 adet olarak gerçekleştiği ifade edildi.