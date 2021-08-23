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Haberler Ekonomi Memur zam tablosu 2022-2023! Bekar, evli, 2 çocuklu memur ne kadar maaş alacak? İkramiye dahil maaş tablosu!

Memur zam tablosu 2022-2023! Bekar, evli, 2 çocuklu memur ne kadar maaş alacak? İkramiye dahil maaş tablosu!

Memur zam tablosu 2022-2023! Bekar, evli, 2 çocuklu memur ne kadar maaş alacak? İkramiye dahil zamlı maaş tablosu milyonlarca memur ve memur emeklisi tarafından sorgulanmaya başlandı. Memurlar ne kadar maaş alabileceği hakkında arama motorlarında araştırma yapıyor. 6. dönem toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda yapılan zam oranlarına göre; 2022 ve 2023 yıllarında memurların ne kadar maaş alacağı net olarak belli oldu. Bekar, evli, 2 çocuklu memurların mesleklere ve kıdeme göre maaşları haberimizde!

23.08.2021 19:40 - Son Güncelleme: 23.08.2021 20:04
Memur zam tablosu 2022-2023! Bekar, evli, 2 çocuklu memur ne kadar maaş alacak? İkramiye dahil maaş tablosu!

Memur zam tablosu 2022-2023! Bekar, evli, 2 çocuklu memur ne kadar maaş alacak? Memurların zamlı maaş tablosu gündemde yoğun şekilde araştırılıyor. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin alacağı maaş miktarı belli oldu. 2022 ve 2023 yıllarında İHS'li personel, hizmetli, imam-hatip, öğretmen, şef ve mühendis maaşları toplu sözleşme ikramiyesi dahil şekilde hesaplandı. Haberimizden, memur zam tablosuna ulaşabilir ve bekar, evli, 2 çocuklu memur ne kadar maaş alacak sorusuna yanıt bulabilirsiniz!

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Memur zam tablosu 2022-2023! Bekar, evli, 2 çocuklu memur ne kadar maaş alacak? İkramiye dahil maaş tablosu!

Sendika Üyesi Bekar Kamu Görevlisi:

İHS'Lİ PERSONEL

2022 Ocak – Haziran Maaşı

4.580 TL

2022 Temmuz – Aralık Maaşı

4.900 TL

2023 Ocak – Haziran Maaşı

5.292 TL

2023 Temmuz – Aralık Maaşı

5.610 TL

Memur zam tablosu 2022-2023! Bekar, evli, 2 çocuklu memur ne kadar maaş alacak? İkramiye dahil maaş tablosu!

HİZMETLİ 15/1

2022 Ocak – Haziran Maaşı

4.653 TL

2022 Temmuz – Aralık Maaşı

4.979 TL

2023 Ocak – Haziran Maaşı

5.377 TL

2023 Temmuz – Aralık Maaşı

5.700 TL

Memur zam tablosu 2022-2023! Bekar, evli, 2 çocuklu memur ne kadar maaş alacak? İkramiye dahil maaş tablosu!

İMAM-HATİP 9/1

2022 Ocak – Haziran Maaşı

5.361 TL

2022 Temmuz – Aralık Maaşı

5.736 TL

2023 Ocak – Haziran Maaşı

6.195 TL

2023 Temmuz – Aralık Maaşı

6.567 TL

Memur zam tablosu 2022-2023! Bekar, evli, 2 çocuklu memur ne kadar maaş alacak? İkramiye dahil maaş tablosu!

ÖĞRETMEN 9/1

2022 Ocak – Haziran Maaşı

5.553 TL

2022 Temmuz – Aralık Maaşı

5.941 TL

2023 Ocak – Haziran Maaşı

6.417 TL

2023 Temmuz – Aralık Maaşı

6.802 TL

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