Memur zam tablosu 2022-2023! Bekar, evli, 2 çocuklu memur ne kadar maaş alacak? İkramiye dahil maaş tablosu!
Memur zam tablosu 2022-2023! Bekar, evli, 2 çocuklu memur ne kadar maaş alacak? İkramiye dahil zamlı maaş tablosu milyonlarca memur ve memur emeklisi tarafından sorgulanmaya başlandı. Memurlar ne kadar maaş alabileceği hakkında arama motorlarında araştırma yapıyor. 6. dönem toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda yapılan zam oranlarına göre; 2022 ve 2023 yıllarında memurların ne kadar maaş alacağı net olarak belli oldu. Bekar, evli, 2 çocuklu memurların mesleklere ve kıdeme göre maaşları haberimizde!
23.08.2021 19:40
- Son Güncelleme: 23.08.2021 20:04
Memur zam tablosu 2022-2023! Bekar, evli, 2 çocuklu memur ne kadar maaş alacak? Memurların zamlı maaş tablosu gündemde yoğun şekilde araştırılıyor. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin alacağı maaş miktarı belli oldu. 2022 ve 2023 yıllarında İHS'li personel, hizmetli, imam-hatip, öğretmen, şef ve mühendis maaşları toplu sözleşme ikramiyesi dahil şekilde hesaplandı. Haberimizden, memur zam tablosuna ulaşabilir ve bekar, evli, 2 çocuklu memur ne kadar maaş alacak sorusuna yanıt bulabilirsiniz!