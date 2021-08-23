Memur zam tablosu 2022-2023! Bekar, evli, 2 çocuklu memur ne kadar maaş alacak? İkramiye dahil maaş tablosu!

Memur zam tablosu 2022-2023! Bekar, evli, 2 çocuklu memur ne kadar maaş alacak? Memurların zamlı maaş tablosu gündemde yoğun şekilde araştırılıyor. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin alacağı maaş miktarı belli oldu. 2022 ve 2023 yıllarında İHS'li personel, hizmetli, imam-hatip, öğretmen, şef ve mühendis maaşları toplu sözleşme ikramiyesi dahil şekilde hesaplandı. Haberimizden, memur zam tablosuna ulaşabilir ve bekar, evli, 2 çocuklu memur ne kadar maaş alacak sorusuna yanıt bulabilirsiniz!