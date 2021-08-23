Batı Karadeniz’deki sel felaketi uzaydan görüntülendi! İşte Kastamonu, Sinop ve Bartın’da yaşanan o felaketin izleri...

"SELDEN EN ÇOK BOZKURT VE ABANA BÖLGELERİ ETKİLENDİ"

UHUZAM olarak sel bölgesinin uydu görüntülerini temin edebildiklerinin söyleyen İTÜ UHUZAM Müdürü ve İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Yanalak, "Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi , olarak yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleriyle sel felaketi sonrası oluşan hasarlar üzerine bir çalışma yaptık.