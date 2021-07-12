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Memur ve memur emeklisinin gözü kulağı Ağustos’ta! Pazarlık masasında 2 yıllık zam oranı var!

Kamu işçileri için zam pazarlıkları devam ederken milyonlarca memur ve memur emeklisi de Ağustos ayında yapılacak toplu sözleşme görüşmelerini dört gözle bekliyor. Bu yıl toplu sözleşme görüşmeleri 5.3 milyon memur ve emeklinin sosyal ve mali haklarını belirleyecek. Kamu çalışanlarını ve kamudan emekli olanları ilgilendiren Toplu Sözleşme görüşmeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı başkanlığında yürütülecek. Kamu işveren heyeti başkanlığını Bakan Vedat Bilgin yürütecek. Memur sendikaları pazarlıklarını Bakan Bilgin ile yapacak. TAKVİM bu süreci yakından takip edecek. Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem tüm detayları yazdı. İşte detaylar...

FARUK ERDEM
takvim.com.tr
12.07.2021 11:57 - Son Güncelleme: 12.07.2021 11:57
Memur ve memur emeklisinin gözü kulağı Ağustos’ta! Pazarlık masasında 2 yıllık zam oranı var!

4688 sayılı Kanun çerçevesinde Toplu sözleşme görüşmelerine, ağustos ayının ilk işgünü Kamu İşveren Heyeti Başkanınca belirlenen ve Kamu Görevlileri Sendikaları Heyetine dahil konfederasyonlara görüşmelerin başlamasından en az bir hafta önceden bildirilen yerde başlanacak.

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Memur ve memur emeklisinin gözü kulağı Ağustos’ta! Pazarlık masasında 2 yıllık zam oranı var!

Toplu sözleşme süreci, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararının alınması da dahil olmak üzere en geç ağustos ayının son işgünü tamamlanacak.

Memur ve memur emeklisinin gözü kulağı Ağustos’ta! Pazarlık masasında 2 yıllık zam oranı var!

Pazarlık masasında 2 yıllık zam oranları belirlenirken, mali ve sosyal haklara ilişkin pek çok talep de karara bağlanacak. Memur konfederasyonları hazırlıklara başlarken, memurlar ve memur emeklilerinden de pek çok talep geliyor. İşte toplu sözleşmede karara bağlanması beklenen bazı talepler:

Memur ve memur emeklisinin gözü kulağı Ağustos’ta! Pazarlık masasında 2 yıllık zam oranı var!

EMEKLİLER NE İSTİYOR?
* Memurlar gibi her ay aile yardımı verilsin.

Memur ve memur emeklisinin gözü kulağı Ağustos’ta! Pazarlık masasında 2 yıllık zam oranı var!

* Ücretsiz toplu taşıma için yaş sınırı kaldırılsın.