Memur ve memur emeklisinin gözü kulağı Ağustos’ta! Pazarlık masasında 2 yıllık zam oranı var!

Kamu işçileri için zam pazarlıkları devam ederken milyonlarca memur ve memur emeklisi de Ağustos ayında yapılacak toplu sözleşme görüşmelerini dört gözle bekliyor. Bu yıl toplu sözleşme görüşmeleri 5.3 milyon memur ve emeklinin sosyal ve mali haklarını belirleyecek. Kamu çalışanlarını ve kamudan emekli olanları ilgilendiren Toplu Sözleşme görüşmeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı başkanlığında yürütülecek. Kamu işveren heyeti başkanlığını Bakan Vedat Bilgin yürütecek. Memur sendikaları pazarlıklarını Bakan Bilgin ile yapacak. TAKVİM bu süreci yakından takip edecek. Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem tüm detayları yazdı. İşte detaylar...

12.07.2021 11:57 - Son Güncelleme: 12.07.2021 11:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





