500 TL bayram harçlığı verilecek mi? Bakanlıktan resmi açıklama! Bayram harçlığı e-Devlet Açık Kapı başvurusu var mı?

Sosyal medyada ve bazı sitelerde 500 TL bayram harçlığı iddialarının ortaya atılmasıyla birlikte böyle bir ödemenin olup olmadığı vatandaşların aklına geldi. Bilindiği üzere İslam alemi için son derece önemli olan olan Kurban Bayramı 20-23 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. 500 TL bayram harçlığı iddialarının ardından vatandaşlar resmi makamlardan yapılan açıklamaları öğrenmek istiyor. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından konu hakkında resmi açıklama geldi. 500 TL bayram harçlığı verilecek mi ve e-Devlet Açık Kapı bayram harçlığı başvurusu var mı sorularının yanıtı da böylece belli oldu.

12.07.2021 12:16 - Son Güncelleme: 12.07.2021 12:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





