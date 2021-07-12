500 TL bayram harçlığı verilecek mi? Bakanlıktan resmi açıklama! Bayram harçlığı e-Devlet Açık Kapı başvurusu var mı?
Sosyal medyada ve bazı sitelerde 500 TL bayram harçlığı iddialarının ortaya atılmasıyla birlikte böyle bir ödemenin olup olmadığı vatandaşların aklına geldi. Bilindiği üzere İslam alemi için son derece önemli olan olan Kurban Bayramı 20-23 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. 500 TL bayram harçlığı iddialarının ardından vatandaşlar resmi makamlardan yapılan açıklamaları öğrenmek istiyor. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından konu hakkında resmi açıklama geldi. 500 TL bayram harçlığı verilecek mi ve e-Devlet Açık Kapı bayram harçlığı başvurusu var mı sorularının yanıtı da böylece belli oldu.
Bazı internet siteleri ve sosyal medyada 500 TL bayram harçlığı açıklamaları vatandaşları böyle bir uygulamanın olup olmadığını araştırmaya sevk etti. Son günlerde "Bayram harçlığı e-Devlet Açık Kapı başvurusu var mı?" sorusu hakkında araştırmalar hız kazandı. Konu hakkında tüm bilgileri öğrenmek isteyen vatandaşlar resmi makamlardan yapılmış açıklamalara odaklandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla 500 TL bayram harçlığına dair detaylar belli oldu. 500 TL bayram harçlığı verilecek mi sorusunun yanıtı böylece netlik kazandı.