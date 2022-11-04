%85.51 ZAM! 6 aylık enflasyon farkıyla 2023 Ocak maaş TABLOSU açıklandı! SSK, Bağkur'luya 7.205 TL maaş! 3.500, 4.500, 6.000, 7.000 TL maaş alan kaç TL zam alacak?

Ocak 2023 maaşları için sadece 2 veri kaldı. Bugün Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'in verilerine göre, ekim ayında enflasyon aylık yüzde 3,54 artarak yıllık yüzde 85.51'e yükseldi. Böylece 4 aylık enflasyon toplamı yüzde 10,36 oldu. Şimdiden SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına yüzde ocak ayı için yüzde 10,36 oranında zam oluştu. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu 2023? SSK, Bağkur emekli maaş farkı kaç TL? işte merak edilenler!