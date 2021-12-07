Memur ve memur emeklisine 3 müjde birden! Seyyanen zam, 3600 ek gösterge, kadroya geçiş... Detaylar netleşti
Son dakika ekonomi haberi... Ocak ayının gelmesine sayılı günler kala işçiden emekliye, memurdan sözleşmeli personele varana kadar herkesin gözü maaş zammı haberlerine çevrildi. Ocak ayında toplu sözleşme ile beraber yüzde 5+enflasyon farkı oranında zam alacak olan memurlar için Çalışma Bakanlığı ile ek bir protokol yapılmasına karar verildi. Bu protokolle beraber ilave bir oranla maaşlarda seyyanen artış yapılacak. Eklenecek farkın 15 Ocak'ta ödenecek maaşlara yansıması bekleniyor. Protokolde seyyanen zamla birlikte 2 müjde daha yer aldı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında son gelişmeleri aktarırken yapılan protokolle ilgili detayları da açıkladı. İşte memur zammı ile ilgili en son gelişmeler...
07.12.2021 10:53
- Son Güncelleme: 07.12.2021 13:28
Milyonlarca memur için ocak ayında seyyanen zam imkanı doğdu. Çalışma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, doktorlar için yapılan seyyanen artışın diğer sağlık çalışanları ve tüm kamu personellerini de kapsayacağı duyuruldu.
Bu gelişmeyle beraber tüm memurlar için toplu sözleşme zammının dışında yeni bir artışın daha yapılması gündeme geldi. Yeni yapılacak ek protokolle beraber enflasyondaki artış da göz önüne alınarak zam oranı belirlenecek. Bu artış da seyyanen zam olarak memur maaşlarına yansıyacak.
Çalışma Bakanlığı ile yapılacak protokolün detaylarını Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında açıklarken; protokolün 3 müjdeyi içerdiğini duyurdu.
İşte Faruk Erdem'in o açıklamalarından öne çıkanlar...