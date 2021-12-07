Memur ve memur emeklisine 3 müjde birden! Seyyanen zam, 3600 ek gösterge, kadroya geçiş... Detaylar netleşti

Bu gelişmeyle beraber tüm memurlar için toplu sözleşme zammının dışında yeni bir artışın daha yapılması gündeme geldi. Yeni yapılacak ek protokolle beraber enflasyondaki artış da göz önüne alınarak zam oranı belirlenecek. Bu artış da seyyanen zam olarak memur maaşlarına yansıyacak.