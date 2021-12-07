Sıfır faizle kredi müjdesi! Telefon, beyaz eşya, mobilya alacakların ayağını yerden kesecek fırsat başladı! 24.900 TL'ye kadar... Eşya için kredi çekmek isteyenler için bankalar yeni kampanyalarını oluşturdu. Bu doğrultuda da ihtiyaç kredisi faiz oranlarında yeni değişimler yaşandığı görülüyor. Bankalar yüzleri güldürecek gelişmeyi son dakika duyurdu. Binlerce kişinin başvuru yapacağı imkanlar ve başvuruya dair bilgilere kapsamlı bir şekilde haberimizde yer verdik.