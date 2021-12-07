Sıfır faizle kredi müjdesi! Telefon, beyaz eşya, mobilya alacakların ayağını yerden kesecek fırsat başladı! 24.900 TL'ye kadar...
Teknolojik, elektronik ve ev eşyası alacak olanlar bankaların ihtiyaç kredisi faizlerine odaklandı. Bazı bankalar ise sıfır faizli kredi müjdesini duyurdu. Bankalar alışveriş kredisi kampanyalarında adeta yeni bir yarışa girdi. %0 faiz oranları ile birçok kurumsal mağazadan yapılacak alışverişler için uygun ödeme koşullarında alışveriş kredileri sunuluyor. ING Bank, Fibabanka, Yapı Kredi Bankası başta olmak üzere birçok banka; Teknosa, Vatan Bilgisayar, İstikbal Mobilya, Trendyol, Hepsiburada, N11 gibi sayısız firma üzerinden yapılacak tüm alışverişler için özel faizsiz ve masrafsız krediler sunuyor. İşte en hesaplı alışveriş kredileri...
Sıfır faizle kredi müjdesi! Telefon, beyaz eşya, mobilya alacakların ayağını yerden kesecek fırsat başladı! 24.900 TL'ye kadar... Eşya için kredi çekmek isteyenler için bankalar yeni kampanyalarını oluşturdu. Bu doğrultuda da ihtiyaç kredisi faiz oranlarında yeni değişimler yaşandığı görülüyor. Bankalar yüzleri güldürecek gelişmeyi son dakika duyurdu. Binlerce kişinin başvuru yapacağı imkanlar ve başvuruya dair bilgilere kapsamlı bir şekilde haberimizde yer verdik.
FİBABANKA FAİZSİZ BEYAZ EŞYA KREDİSİ VERİYOR
3 aydan 36 aya kadar vade seçenekleri ile en hesaplı alışveriş kredisi fırsatlarını sunan Fibabanka, beyaz eşya ve elektronik alışverişlerinde geçerli faizsiz finansman seçeneklerini tüm vatandaşlara sunuyor.
Bosch Alışveriş Kredisi kampanyası kapsamında sunulacak kredi ile 250 TL'den 40 bin TL'ye kadar kredi miktarını Bosch mağazalarından yapılacak alışverişlerde tüm vatandaşların kolayca kullanması sağlanacak.
15 aya kadar vadelerle faizsiz olarak sunulan kredi, 36 aya kadar vade seçeneklerini tercih edecek kişiler için cazip faiz oranları ile sunulacak.
Ayrıca söz konusu krediden tüm vatandaşların faizsiz, masrafsız, kredi tahsis ücreti ve sigorta bedeli olmadan yararlanması sağlandı.